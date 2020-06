U drugostepenom rješenju Suda o žalbi Tužilaštva u vezi sa slučajem “Respiratori”, precizirane su izrečene mjere zabrane prema osumnjičenim osobama. Precizno je određeno da je 50 metara udaljenost na kojoj svi osumnjičeni pa i federalni premijer Fadil Novalić moraju biti sa svjedocima. Tužilaštvo tvrdi da ne može kontrolisati nadzor i provodivost mjera, jer za to nema zakonom propisanu nadležnost.

Prema novim mjerama Suda Bosne i Hercegovine, premijer Federacije BiH svjedocima Tužilaštva ne smije prilaziti na manje od 50 metara. Ne smije se sastajati s njima, uz određene izuzetke.

SUD:Osumnjičeni Fadil Novalić u cilju redovnog obavljanja funkcije na kojoj se nalazi izuzetno može komunicirati sa svjedocima Tužilaštva i drugim osobama na udaljenosti i manjoj od 50 metara, ali mu se zabranjuje da sa tim osobama razgovara o tom predmetu . O svakom takvom kontaktu dužan je prethpdno obavijestiti postupajućeg Tužioca.

Iz Tužilaštva BiH oglasili su se saopštenjem u kojem navode da oni nisu nadležni pratiti poštuju li se mjere.

Tužilaštvo:Tužilaštvo nema zakonom propisanu nadležnost da izvršava nadzor nad izrečenim mjerama, niti da vrši kontrolu nadzora i provodivosti mjera, što je u nadležnosti suda i policijskih organa.

Tužilaštvo je objavilo i svoju žalbu i Rješenje Suda. Tvrdi da u okolnostima kada se radi o premijeru, koji se najvjerovatnije sreće sa više svjedoka, da im je nemoguće da to kontrolišu i da je jedini način za to mjera pritvora. No, pritvor je krajnja mjera. Sud mjere nije pooštrio, nego je u drugostepenom Rješenju samo precizirao udaljenost od svjedoka, skreću pažnju u Balkanskoj istraživačkoj mreži.

SEMIR MUJKIĆ, Balkanska istraživačka mreža

Naveli su primjer da su napravili jedan zapisnik odnosno napravili dokument u kojem su naveli da je vec drugog dana naveo da je Novalić imao kontkt sa drugima da su mediji to prenijeli da su to oni vidjeli u medijima i da na osnovu toga oni tvrde da oni ne mogu to da prate i da ce do takvih susret dolaziti.Međutim sud je u ovom rješenjeu naveo da takvu vrstu tuzilačke bilješke nisu vidjeli i danije priložena uz ovu zabu koju su oni uputili

JOSIP MUSELIMOVIĆ, pravnik



Moj osobni sud je onog časa kada je premijer Novalić sjeo i predsjedavao postavlja se pitanje je li poštovao tu odluku, obzirom da su na toj sjednici bile osobe koje su bile ili ćše biti saslušane kao svjedoci

Tužilaštvo je saopštilo da nastavlja istragu u predmetu. Pravnici kažu da ne postoji strog opis u kojem roku bi morala biti završena istraga i u kojem roku bi morala biti podignuta optužnica. Minimalan rok je godina.