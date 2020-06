Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini ambasador Johann Sattler će danas posjetiti Prijedor i Banjaluku.

Tokom posjete Prijedoru, ambasador Sattler će zajedno sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite RS-a Alenom Šeranićem uručiti medicinsku opremu bolnici Dr. Mladen Stojanović, koja uključuje respirator za intenzivnu njegu i anesteziju.

Nabavku opreme je finansirala Evropska unija u okviru programa pomoći za hitne medicinske potrebe BiH u odgovoru na COVID-19, ukupne vrijednosti sedam miliona eura, koji provodi UNDP u BiH.

Nakon toga, ambasador Sattler će u mjestu Kuljani, u blizini Banjaluke, uručiti ključeve 48 novih stanova za stambeno zbrinjavanje porodica izbjeglica, povratnika i interno raseljenih u BiH.

Radi se o Regionalnom programu stambenog zbrinjavanja za koji je Evropska unija kao najveći donator tog programa, izdvojila 236 miliona eura bespovratnih sredstava. U okviru ovog programa, Evropska unija je za BiH do sada dodijelila oko 64 miliona eura. Do sada je u BiH izgrađeno 1600 stambenih jedinica, a do kraja 2022. godine očekuje se izgradnja dodatnih 1600 stambenih jedinica.

Pored ambasadora Sattlera, događaju će prisustvovati ministar za ljudska prava i izbjegice BiH Miloš Lučić, predsjednik Vlade RS Radovan Višković i gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić, najavljeno je iz Delegacije EU u BiH.