U Bosni i Hercegovini danas se očekuje nestabilno vrijeme uz kišu, pljuskove sa grmljavinom i povremene sunčane intervale.

Jutro će biti promjenljivo oblačno, a poslije podne i uveče doći će do postepenog razvedravanja od centralnih krajeva ka sjeveru i jugu.

Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 11 do 16, na jugu i sjeveru do 18, a najviša dnevna od 17 do 23, na sjeveroistoku i jugu do 26 stepeni Celzijusovih.