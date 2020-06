Srbija i Bosna i Hercegovina imaju dobrosusjedske odnose, a sva otvorena pitanja treba rješavati razgovorom u cilju još boljih odnosa u budućnosti i stabilnosti regiona, saglasili su se danas u Beogradu ministarka spoljnih poslova BiH Bisera Turković i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

Nakon sastanka s kolegom iz Srbije, a na zajedničkoj konferenciji za novinare, ministarka spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković izrazila je zahvalnost što je ona prva koja je u posjeti Srbiji nakon olakšavanja mjera zbog koronavirusa, te navela da su razgovarali o svim prisutnim temama u BiH i Srbiji.

Ona je ocijenila su razgovori jedini način da se sva otvorena pitanja riješe.

“Mi imamo dobrosusjedske odnose, imali smo ih i do sada. Treba ih i dalje njegovati tako da budu još čvršći i drago mi je što smo se dogovorili da nastavimo sa sastancima i da oni budu učestali da mogu da se rješavaju pitanja u direktnom kontaktu”, kazala je ona.

Prema njenim riječima, dogovor između Dačića i nje je u svjetlu dobrosusjedskih odnosa.

“Naš dogovor je u svjetlu dobrosusjedskih odnosa, da rješavamo sva otvorena pitanja, da dajemo podršku jedni drugima, pogotovo kada je u pitanju članstvo u međunarodnim organizacijama. Voljeli bismo da ima više regionalne saradnje, da ne moraju građani da razmišljaju gde će i kako otići na ljetovanje”, dodala je.

Kako je ocijenila, region je mali i postojala je jako dobra saradnja u prošlosti, te ne vidi zašto je ne bi bilo i u budućnosti, jer postoji dobra volja i Dačića i nje.

Kao jednu od gorućih tema za Bosnu i Hercegovinu navela je otvaranje konzulata u Novom Pazaru, za šta je dobila pozitivan odgovor od Srbije.

Dačić i Turković razgovarali su i ostalim pitanjima, poput pitanja državne granice, a Turković je kazala da ti razgovori treba da budu nastavljeni.

Upitana da li su razgovarali o pitanju migranata, ministarka je kazala da će dvije zemlje učiniti sve što je moguće da imaju kontrolu migranata, ali da to nije samo do njih, već i do zemalja Evropske unije, ali i zemalja iz kojih migranti dolaze.

Komentarišući suočavanje sa prošlošću između BiH i Srbije, a u svjetlu predstojećih presuda za ratne zločine, kao i godišnjice genocida u Srebrenici, ministarka je rekla da je prošlost takva kakva jeste, ne može se promijeniti, a da je Srebrenica bolna tačka u životima svih.

“Srebrenica je bolna tačka u životima svih nas iz bilo kog susjedstva. To je nešto što se nije smjelo desiti i što ne bi smjelo više nikome da se desi”, kazala je.

Oni koji su odgovorni treba da budu kažnjeni, ali ukoliko se te rane stalno budu grebale, one će krvariti, zbog čega se treba okrenuti ka budućnosti, dodala je.

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić istakao je da je ovo prva posjeta nakon popuštanja mjera te izrazio zadovoljstvo što je to posjeta baš ministarke Turković.

Dačić je ocijenio da je tokom pandemije koronavirusa saradnja sa BiH bila na visokom nivou.

“Mi zajednički apelujemo na sve zemlje u regionu da se donese zajednička odluka da ne mora svaki građanin da gleda koji papir mu treba za prelazak granica, nego da postoji zajednički pristup toj temi”, kazao je.

Kako je rekao, Srbija je donijela odluku da otvori svoje granice za strance bez testova i mjera izolacije, osim sa simptomima, te zahvalio BiH što je donijela takvu odluku za građane Srbije.

“Ali, bez obzira što su mjere relaksacije na snazi, i dalje je manje zemalja u koje može da se putuje nego onih u koje ne može”, kazao je, misleći na druge zemlje u regionu Zapadnog Balkana.

Šef diplomatije Srbije kazao je da Srbija podržava teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, da želi dobru i aktivnu saradnju s njima, te da se neće miješati ni u kakve njihove unutrašnje odluke.

“Srbija je suštinski zainteresovana za stabilnost u cijelom regionu, uključujući i stabilnost BiH. Mi želimo dobrosusjedske odnose i tu postoje stvari o kojima treba razgovarati u narednom periodu, kao što je podrška na međunarodnom planu. Mi smo spremni da jedni druge podržavamo”, naveo je.

On je kazao i da postoje pitanja iz prošlosti koja su nerješena, poput pitanja nestalih lica, granične linije, ali da o njima treba razgovarati u svjetlu pokušaja gledanja u budućnost.