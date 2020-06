Nekadašnja željeznička stanica Hum, dvadesetak kilometara od Trebinja,bila je drugo po veličini željezničko čvorište u bivšoj Jugoslaviji.

Nakon ukidanja uskotračne pruge, Hum je zamro, u ratu je devastiran i stanovnici su se raselili. U posljednje vrijeme Hum oživljava, a dolaze i mladi ljudi.

Mladi ljudi su prepoznali prednosti sela. Grade i obnavljaju kuće,sade različite kulture koje u vrijednim rukama mladih prelaze u finalni proizvod. Mitar Todorović je rođen u Trebinju, ali je sa ocem odlučio da obnovi proizvodnju na Humu. Proizvode i plasiraju dunje, masline, kao i druge poljoprivredne proizvode.

MITAR TODOROVIĆ, povratnik u selo Hum, Trebinje

Mitrovim stopama je krenuo i Mirko Stanković. Sa ocem se dugi niz godina bavi nekretninama, a u prvom susretu sa Humom odlučili su da kupe staru kuću i da je renoviraju.Ujedno, počeo je i da sadi masline da bi proizvodio maslinovo ulje.

MIRKO STANKOVIĆ, vlasnik agencije za promet nekretnina, Trebinje

“Privuklo me i to što mogu u budućnosti da proizvodim maslinovo ulje, odnosno da sadim masline i to je neki razlog zašto sam se odlučio na taj potez i jednostavno me privukla blizina mora, osjeća se u vazduhu blizina mora i sama infrastruktura”.