U Bosni i Hercegovini će danas preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim časovima kiša se očekuje u Posavini i Krajini. U ostatku dana i dio večeri kiša, pljuskovi i grmljavina u većem dijelu Bosne.

U Hercegovini prijepodne pretežno vedro. Poslijepodne umjeren porast naoblake na sjeveru i istoku Hercegovine može usloviti lokalne pljuskove.

Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa.