Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno vrijeme.

Nešto manje oblačnosti uglavnom na jugu zemlje. U jutarnjim satima kiša se očekuje u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima. Tokom dana, sa kišom i pljuskovima u Bosni. U Hercegovini padavine krajem dana i tokom večeri.

U centralnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne očekuju se intenzivnije padavine (od 20 do 40, lokalno do 50 l/m2.). Vjetar slab do umjeren sjeverozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 19, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu od 20 do 25 stepena.

U Sarajevu će biti oblačno vrijeme. Tokom dana, sa kišom, pljuskovim i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna temperatura oko 17 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.