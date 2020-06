U Zadru su sprovedena testiranja svih koji su bili u bliskom kontaktu sa bugarskim teniserom Grigorom Dimitrovim koji je prvi zaraženi na “Adria Tour-u”. Zaražen je i hrvatski teniser Borna Ćorić, te treneri Dimitrova i Novaka Đokovića.

“Od 22 osobe koje su se sinoć testirale u Zavodu za javno zdravlje u Zadru, 19 je negativno, a troje pozitivno. Kristijan Groh, trener Grigora Dimitrova, kondicioni trener Novaka Đokovića Marko Paniki je pozitivan i Borna Ćorić”, saopšteno je iz organizacije “Adria Tour”.

Među testiranima su i Đorđe Đoković, Goran Đoković, Miljan Amanović i Goran Ivanišević. Svi oni su negativni na koronavirus.

Bosanskohercegovački teiser Damir Džumhur u posljednjih nekoliko dana nije bio u kontaktu sa Dimitrovom.

Džumhur ne osjeća nikakve simptome i trenira normalno i redovno, a preporuka epidemiologa je da se ne mora testirati ukoliko nema simptoma.

Do ovog trenutka, bez obzira na pisanja pojedinih medija, nije bilo upitno održavanje egzibicije u Sarajevu, a odluka o putovanju u Banjaluku i Sarajevo, biće donesena tek sutra, nakon što se Đoković testira na koronavirus, a on će to uraditi danas po dolasku u Beograd.