Najveća opasnost od širenja koronavirusa prijeti u zatvorenim prostorima, upozoravaju epidemiolozi. Jedno od udarnih mjesta su ugostiteljski objekti. Nema prirodnog strujanja vazduha i prenos kapljičnim putem je lakši. Virus u zatvorenom prostoru može da se zadržava čak i do nekoliko dana. Koliko smo oprezni na takvim mjestima?

Preporuke nadležnih za rad ugostiteljskih objekata, sa ciljem zaštite svih građana od širenja koronavirusa jeste prije svega spriječiti stvaranje gužve, omogućiti da razdaljina između stolova bude minimalno dva metra, a razmak između gostiju minimalno jedan metar.

Poznato je da je skoro do 19 puta manja mogućnost infekcije na otvorenim prostorima, tako da u zatvorenim prostorima vreba puno veća opasnost i posebno se moramo štititi jer nema strujanja vazduha i prenos kapljičnim putem je puno lakši. Ukoliko se radi o glasnom govoru bez nošenja maske postoji mogućnost zaraze koja je duža od 1,8 metara, odnosno može da ide i do 10 metara.

Preporučena distanca između sjedišta u javnom prevozu je između jedan do dva metra, ovo je samo jedna od preporuka za rad javnog prevoza. Pored toga, svi putnici i vozač moraju nositi zaštitne maske, preporučljivo je da dezinfekcija za ruke bude na ulazu u vozila, takođe i da se ne omogući stajanje i držanje za rukohvate tokom vožnje. Koliko su ove preporuke održive?

Došlo je do situacija kada propisane mjere nisu mogle u potpunosti da se ispoštuju zbog nedostatka osoblja u preduzeću GRAS, jer je došlo do isteka ugovora određenog broja zaposlenika, tako da je bio smanjen i broj voznih jedinica. U zadnje vrijeme odlukom Vlade i resornog ministarstva došlo je do produženja ugovora zaposlenih, tako da je došlo do povećanja broja voznih jedinica, što je u zadnje vrijeme omogućilo da se donekle mjere koje su bile predviđene ispoštuju.

I kancelarije su udarna mjesta za širenje virusa i bakterija, naročito koronavirusa. Ukoliko ne spadate u kategoriju onih kojima je omogućen rad od kuće, za rad u kancelariji u kojoj boravi više osoba potrebna je posebna opreznost jer nema prirodnog strujanja vazduha, a prenos virusa je lakši. Stoga bi poslodavci trebali omogućiti svojim uposlenicima zaštitne maske, sredstva za dezinfekciju, kao i fleksibilno radno vrijeme ukoliko je to moguće.