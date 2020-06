Za turističke vaučere vlada veliko interesovanje, a u Višegradu će turisti vaučere moći da koriste u hotelu Višegrad, kompleksu Andrićgrad i Višegradskoj banji.

OLIVERA TODOROVIĆ, direktorica Turističke organizacije Višegrad

„Turistička privreda bila je prva na udaru zbog virusa korona. Zbog toga mjere Vlade Republike Srpske koje su usmjerene da se pomogne, odnosno ublaže posljedice podjelom vaučera za smještajne objekte značiće mnogo“, rekla je Todorevićeva.

Hotelijeri smatraju da će turistički vaučeri doprinijeti povećanom broju dolazaka gostiju.

DUŠANA BUKVIĆ, direktor Rehablitacionog centra “Vilina vlas”

„Naša banja je ispunila sve uslove za vaučere i već imamo ljude koji su sa vaučerima završili svoj boravak u ustanovi, ljude koje su trenutno tu i ljude koji su na čekanju. Funkcionisanje sa vaučerima je regularno i zaživjelo je u našoj ustanovi“, kazao je Bukvić.

DIJANA RAJIĆ, recepcionerka Hotela “Višegrad”

“Imamo veliki broj upita za individualne i grupne dolaske turističkih agencija. Potpisali smo nekoliko ugovora sa agencijama iz Banjaluke, Trebinja, Bijeljine, Istočnog Sarajeva“, istakao je Rajić.

DARKO TASIĆ, menadžer Kompleksa “Andrićgrad – Kamengrad”

„Nadamo se da će program turističkih vaučera pomoći turizmu u cijelosti hotelijerstvu i da će to omogućiti građanima Republike Srpske da, na neki drugi način, dožive Republiku Srpsku, da je vide na drugi način i da promoviše sopstveni turizam“, rekao je Tasić.

Nezaobilazne atrakcije su Andrićgrad, most Mehmed-paše Sokolovića, vožnja brodićima, kajacima i SUP daskama na rijeci Drini. Tu su i turistički vozić, bir-bajk, a za one malo hrabrije Višegrad nudi i zip-lajn preko Drine.