Neizvjesno i promjenjivo stanje na granicama domaćim je gostima otvorilo novu dimenziju turizma, otkrivanje prirodnih i turističkih ljepota vlastite zemlje. Dok turistički radnici koji ovise samo o stranim turistima trenutno prolaze kroz jednu tešku fazu, oni koji su okrenuti na grane turizma dostupne domaćem gostu profitiraju.

Udruga Tajna prirode od 2012. upoznaje znatiželjnike sa osvježavajućom i bistrom rijekom Trebižat. Postali su prepoznatljivi po kanu izletima duž 51 kilometra ove rijeke, a od ove su sezone uveli i novu vrstu ponude, zamišljenu da turistima avanturistima priušti nezaboravan osjećaj i motivira ih na razmišljanje o važnosti čiste prirode i očuvanja vodnih bogatstava.

STANKO ZLOPAŠA, predsjednik Udruge “Tajna prirode”

Avanturizam je grana na kojoj jako puno još treba radit, iziskuje puno zaštite okoliša, očuvanje ovakvim kakav jeste, možda i malo boljim nego trenutno jer prirodu nismo samo naslijedili, nego i čuvamo za buduće naraštaje.

Udruga odsad kroz program realiziran u sklopu projekta Via Dinarica nudi i višednevna iskustva, avanturu na Kravici, izlet tri rijeke i vodenu avanturu koja uključuje izlete rijekama, jezerima i završetak na moru. Uz to, lokalnim proizvođačima i ugostiteljima dovode novi tip turista, one koji sjedilački način života žele nadoknaditi jednom ekološkom avanturom.

STANISLAVA BOROVAC, turistički vodič

Kad pričamo o turizmu takve vrste, uvijek se treba držati onoga sto je karakteristično za taj kraj, a za Čapljinu je karakteristično da leži na 4 rijeke, a imamo i Hutovo blato. I, zašto ne iskoristiti to za plasiranje novih proizvoda i usluga.

Rijeka Trebižat nalazi se na plavoj liniji Via Dinarice zahvaljujući čemu turisti iz cijele BiH imaju priliku čuti za ovu vrstu izleta. Njihovim masovnijim dolaskom profitiraju i vlasnici smještaja, restorana, te lokalni proizvođači ekološke hrane.