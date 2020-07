U Rudniku mrkog uglja Zenica ponovo problemi i obustave proizvodnje u oba pogona. Rudari su početkom sedmice zbog neprodužavanja ugovora o radu za 74 jamska radnika, ali i ugroženih isplata zbog blokade računa, ponovo prekidom proizvodnje natjerali nadležne da im udovolje zahtjevima. Proizvodnja je nastavljena, ugovori za sporne komorate produženi, a ono što je i dalje neizvjesno jeste budućnost zeničkog Rudnika mrkog uglja koji je u posljednjih nekoliko godina suočen s velikim brojem problema.

Rudari zeničkog Rudnika mrkog uglja ostali su zatečeni nedavnom informacijom da za 74 komorata neće biti produženja ugovora o radu. Obzirom da se radi o radnicima iz direktne proizvodnje, svjesni činjenice šta to u praksi znači, još jednom su odlučili prekinuti proizvodnju i na taj način iskazati svoj protest prema odluci vladajućeg društva i Vlade Federacije.

DŽEMO ŠALJA, Sindikat RMU Zenica

“Ne znam šta je stvarni cilj vladajućeg društva, što je došlo da baš proizvodne radnike sklone. Ti ljudi rade po dvije godine i više, ima čak i 3 godine koji su dobili i ovi momci, to su svi dobri momci koji baš rade, zalažu se”.

Rudarima u Zenici, kako kažu, jasno je da je nedavnim zatvaranjem pogona „Stranjani“ praktično započeo i dugo najavljivani proces restruktuiranja rudnika, koji uključuje i reoragnizaciju upravljačkih struktura. Prema tvrdnjama iz Elektroptivrede BiH, rudari u ovom procesu neće biti oštećeni.

ADMIR ANDELIJA, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH

Nakon i ove obustave rada, udovoljeno je zahtjevima rudara. Ovakve i slične situacije u zeničkom rudniku dešavaju se posljednjih 5 godina bar dva puta godišnje. Sociolozi objašnjavaju da su ovo tek kratkoročne pobjede komorata, ali ni blizu ranijim vremenima kada su pobune u rudnicima značile pobune i velike promjene u sindikatima i državama.

SEAD PAŠIĆ, sociolog

“Oni to rade sa jednim ciljem, smatraju da na neki način animiraju javnost, da javnost stane na njihovu stranu. To ne može, to više nikog ne zanima”.