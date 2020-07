U Republici Srpskoj za vikend su najavljene pojačane inspekcijske kontrole kafića, restorana, svadbenih salona i hotela u kojima je dozvoljeno okupljanje do 50 ljudi i radno vrijeme do 23 časa. Ugostitelji traže produženje rada do ponoći, uz poštovanje svih epidemioloških mjera. Ističu da su gubici za 50 odsto veći u odnosu na prošlu godinu.

Najavljene inspekcijske kontrole i kazne za neodgovorne disciplinovale su vlasnike ugostiteljskih objekata da sinoć zatvore lokale u 23 časa. Građani su nezadovoljni ograničenim radnim vremenom.

Raspored stolova, fizička distanca, nošenje maski osoblja, dezinfekcija radnih površina i poštivanje radnog vremena u ugostiteljskim objektima u fokusu su inspekcijskih kontrola. U Inspektoratu Republike Srpske ističu da je nedopustivo da građane, koji se pridržavaju propisanih mjera, ugrožava nekolicina neodgovornih ugostitelja.

DUŠANKA MAKIVIĆ, portparolka Inspektorata Republike Srpske

„U protekla dva mjeseca, od kada je na snazi uredba, imali smo 5.000 kontrola, od čega su kod 40 utvrđene nepravilnosti i kojima su izrečene kazne, ukupno 60.000 maraka.“

Propisane mjere prouzrokovale su gubitke u sektoru turizma od 80 odsto, a ugostiteljstva 50 odsto u odnosu na prošlu godinu. Ova dva sektora zapošljavaju 30.000 radnika u Republici Srpskoj i još 25.000 koji su indirektno vezani za njih, uglavnom komercijalista i dobavljača, kaže predsjednik Udruženja ugostitelja.

ŽELJKO TATIĆ, predsjednik Udruženja ugostitelja Republike Srpske

„Da li to korona poslije 23 časa hoda ili ne hoda? Ako radimo do 23 časa, zašto nije dozvoljeno do ponoći ili poslije jedan. Svadbeni saloni koji zapošljavaju veliki broj ljudi ne mogu da rade kao ni noćni klubovi. Dozvolite ljudima da rade. Ljudi su na rubu egzistencije.“

Vlasnici kafića i restorana traže produženje radnog vremena bar tokom ljeta. Kažu da su pazari i do 60 odsto manji zbog skraćenog radnog vremena i situacije sa koronavirusom.

ALMIN ZEMIĆ, vlasnik ugostiteljskog objekta „Dajak“

„Jedino bih apelovao da bar taj sat produže ljeti, do 1.septembra, raja izlazi u 9 – pola 10. To je jedina zamjerka kriznom štabu. Najveći problem za ugostitelje je nedolazak dijaspore od koje živimo.“

STEFANI VULETA, radnica u kafe piceriji „Meksiko“

„Ljudi kasnije izlaze, a ograničeni smo radnim vremenom i ne bi bilo loše da se produži bar za sat. 50 odsto ljudi ne dolazi, slab je posao.“

Osim kafića i restorana, inspektori pojačano kontrolišu i vozila javnog prevoza. Nošenje maski je obavezno za putnike i vozače, fizička distanca i redovna dezinfekcija autobusa. Rezultati kontrola biće saopšteni u ponedjeljak.