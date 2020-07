Vlada Srednjobosanskog kantona razmatrala je danas izvještaje o praćenju provođenja preporuka Odjela za unutrašnju u reviziju, a najviše pažnje posvećeno je nabavci udžbenika za učenike osnovnih škola za školsku 2019./2020. godinu.

Ministar obrazovanja SBK-a Bojan Domić izjavio je da je ministarstvo koje predvodi dobilo pozitivno revizorsko mišljenje s rezervom, ali je naglasio da se ne slaže s primjedbama koje se tiču nabavke udžbenika koja je, prema njegovoj ocjeni, bila najuspješnija do sada.

Radilo se o nabavci u kojoj je do tada vladala praksa da se udžbenici nabavljaju tzv. pregovaračkim postupkom, bez objave. To je najnetransparentniji oblik nabavke, jer nema javne objave, nego se sjedne sa izdavačem i dogovara cijena. Mi smo to objavili javno, svi su se mogli prijaviti, dobili smo mnogo nižu cijenu, a cijeli postupak prošao je bez žalbe. Udžbenici su nas po učeniku koštali 65 maraka, a do sada je to iznosilo do 120 maraka. Dakle, cijenu nabavke smo prepolovili i to se nekome nije svidjelo. Tražim neka sada pokrenu postupak protiv mene, jer sam to uradio – kazao je Domić.