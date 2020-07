Omladinski Film Festival Sarajevo, na inicijativu Termalne rivijere Ilidža, projekcije filmova iz programa „Velikih 5“ organizira i za građane općine Ilidža.

Program će trajati šest dana, koliko traje i 12. Omladinski Film Festival Sarajevo, odnosno od 24. do 29. jula.

U sklopu Open Air Cinema Termalna Rivijera bit će prikazano šest dugometražnih filmova, od čega pet iz selekcije „Velikih 5“ („County Lines“, „Auerhaus“, „Team Marco“, „Club of Ugly Childern“, „The Way Way Back“), te posljednji dan programa film „Beach Rats“ iz programa „Best of OFF“.

Filmovi će se gledati iz udubnosti ležajki, a kapacitet kina je 80 posjetilaca po filmu, poštujući distancu između ležajki od minimalno 1,5 metara i sve ostale mjere opreza, zbog epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo. U slučaju kišovitog vremena tokom trajanja OFF-a, projekcije filmova na Termalnoj rivijeri će biti natkrivene, dok će projekcije na Addiko Open air cinema biti prebačene u Pozorište mladih Sarajevo.

Karte je moguće kupiti u box office centrima Omladinskog Film Festivala Sarajevo od 20. do 29.jula na slijedećim lokacijama: box office centar na Trgu Djece Sarajeva 1 (Ispred BBI Centra) svaki dan od 10 do18 sati, te box office centar – Hotel Hollywood Ilidža, svaki dan od 10 do 18 sati.

Karte je moguće kupiti i na lokaciji pred projekciju filma.

Svi posjetioci se mole da poštuju preporučene mjere i pravila ponašanja na svim lokacijama, a koje su dostupne na web stranici Festivala.

Omladinski Film Festival Sarajevo počinje u petak, 24. jula, kad će biti prikazan film „County Lines“, reditelja Henrya Blakea. Festival će filmove prikazivati u sklopu Drive-In Cinema na Marijin dvoru, Addiko Open Air Cinema (Gimnazijska ulica), te u Pozorištu mladih Sarajevo.

Karte za sve projekcije su dostupne u box office centrima, a za Drive-In projekcije i u sistemu kupikartu.ba.