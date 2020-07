Početkom sedmice uz više sunčanih sati i veće temperature u Bosni i Hercegovini prognozira se stabilno i umjereno do pretežno oblačno vrijem.

Kako navode iz federalnog hidrometeorološkog zavoda u drugom dijelu sedmice u Bosni neće biti potpuno stabilno. Nakon svježeg i pretežno sunčanog jutra, uz razvoj oblaka postojaće uslovi za kraći poslijepodnevni pljusak.

Na području Hercegovine biće uglavnom stabilno i vruće uz više sunčanih sati.

Jutarnje temperature u Bosni variraće od 12 do 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u Bosni od 27 do 32, u Hercegovini do 35 stepeni.

Prema raspoloživim prognostičkim materijalima, naredne sedmice, od 27. jula do 3. augusta, očekuje se stabilno, sunčano, sparno vrijeme. Temperature će uglavnom biti iznad 30 stepeni.

Minimalne temperature zraka variraće od 15 do 19 stepeni u Bosni, do 22 stepena u Hercegovini.

Maksimalne temperature iznosiće od 28 do 33 u Bosni, do 36 stepeni na jugu Hercegovine.