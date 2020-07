Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da ne bi imao ništa protiv da se djeca u Americi vrate u školu na jesen, uključujući njegovog sina i unuke.

On je rekao da bi škole trebalo da se otvore uprkos zabrinutosti mnogih da bi to moglo dovesti do novih slučajeva virusa korona.

Tramp je zaprijetio da će povući državni novac ukoliko se škole ne otvore.

Američki predsjednik naglasio je da bi prihvatio odluku da se djeca iz njegove porodice vrate u školu jer djeca inače imaju snažniji imuni sistem i neće prenijeti zarazu roditeljima i starijim srodnicima.

“Djeca se ne zaraze lako i ne donose lako zarazu kući”, napomenuo je Tramp.

Tramp je istakao da će konačnu odluku o otvaranju škola donijeti guverneri saveznih država u SAD.

Predsjednik SAD pozvao je mlade da izbjegavaju pune barove, a kao jedan od razloga za porast broja slučajeva zaraze naveo je demonstracije za ljudska prava širom Amerike.

Tramp je na kraju obraćanja pohvalio Amerikance zbog toga što održavaju ličnu higijenu.