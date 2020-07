Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je danas principe Prijedloga zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH, koji su predložili poslanici: Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić.

Poslanik Damir Arnaut (Naša stranka) je kazao da trenutni sistem suzbijanja sukoba interesa u institucijama BiH ne postoji.

“Ne postoji kao sistem i sam od sebe predstavlja sukob interes, jer o sukobu interesa zvaničnika u institucijama BiH, prema trenutnom sistemu, odlučuju upravo oni koji su najmanje pozvani da odlučuju, a to su izabrani imenovani zvaničnici”, naveo je Arnaut.

Pojasnio je da o sukobu interesa izabranih i imenovanih zvaničnika odlučuju njihove kolege.

“Samo od sebe to je sukob interesa i samo od sebe takvom nečemu nema mjesta u zakonu”, smatra Arnaut.

Naveo je primjer susjedne Republike Hrvatske, navodeći da institucija koja već godinama dobiva najveće povjerenje u svim anketama građana je njihova agencija za utvrđivanje sukoba interesa, sastavljena od nezavisnih eksperata, „naoružana“ izuzetno jakim mehanizmima i za istragu i za utvrđivanje sankcija.

Istaknuo je da sve što ovaj zakon predlaže je da se takav jedan sistem uspostavi i u BiH, umjesto ovoga ovakvog kakav imamo.

Predsjedavajući Kluba poslanika HDZ-a BiH Nikola Lovrinović je, govoreći o predloženom zakonu, kazao da se ne zna koliko je neovisna i operativna samostalnost povjerenstva koje se predlaže, a iznio je i još nekolicinu drugih stvari.

Kazao je kako bi kolege predlagači ovog teksta, do drugog čitanja, trebali pokušati da uvaže obavljenu raspravu, mišljenje Vijeća ministara BiH, Ministarstva pravosuđa BiH i da do drugog čitanja ponude malo bolji tekst „da ne moramo to amandmanski rješavati“.

Predsjedavajuća Kluba poslanika SNSD-a Snježana Novaković Bursać je kazala da je jasno da možda treba poboljšanje zakona, ili novi zakon.

“Ali se protivim praksi, ako je nešto pokazano i dokazano u Republici Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj članici EU ili nekoj drugoj zemlji, da mi to preuzimamo i inkorporiramo, jer se previše puta desilo da preuzimamo bez neke podrobnije analize zakonska rješenja, umećemo u svoj pravni i politički sistem i onda dobijemo nešto što je nekakav nefunkcionalni hibrid”, navela je Novaković Bursać, dodajući da BiH nisu potrebne takve stvari.

Po njenim riječima Klub SNSD-a izražava nekoliko ozbiljnih rezervi prema postojećem prijedlogu i nisu sigurno da li će uspjeti i amandmanski to da poprave.

“Izražavamo ozbiljnu rezervu kada je u pitanju formiranje bilo koje nove ustanove, institucije. Ovako kako je u ovom prijedlogu zamišljeno, kako je postavljena ova komisija za odlučivanje o sukobu interesa, uopšte nije jasno šta je ona. Ako je ovo formiranje nove upravne organizacije bilo kakvog tipa, izražavamo odmah stav SNSD-a da mi tako nešto nećemo prihvatiti”, navela je Novaković Bursać.

Poslanici su razmatrali i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bоsne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici: Dženan Đonlagić, Zlatan Begić, Vlatko Glavaš i Enver Bijedić, sa negativnim Mišljenjem Ustavnopravne komisije (UPK).

Članovi Ustavnopravne komisije već drugi put nisu utvrdili usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH niti su podržali principe predloženog zakona.

Predloženi zakon bio je, s negativnim mišljenjem ove komisije, već jednom na sjednici Predstavničkog doma. Dom tada nije prihvatio to mišljenje komisije i vratio joj je zakon da ga ponovno razmotri i pripremi novo mišljenje.

Predsjedavajući Kluba poslanika Demokratske fronte Dženan Đonlagić je, osvrnuvši se na mišljenje Ustavnopravne komisije, kazao da na žalost postoje članovi te komisije koji u više navrata „politički zloupotrebljavaju svoje članstvo u UPK na način da glasaju s aspekta politikanstva“.

“Nema nikakve dileme da izmjene i dopune zakona koji je donijela Parlamentarna skupština BiH i za one izmjene i dopune zakona za koje je nadležna Parlamentarna skupština BiH, itekako postoji ustavni osnov za donošenje izmjena i dopuna bilo kojeg zakona koji je ranije donijela PSBiH”, kazao je Đonlagić.

Po njegovim riječima, ovo ne može biti pravno utemeljeno da ne postoji ustavni osnov i „nikako ne može biti argumentovano s aspekta Ustava, zakona i struke“.

Nakon okončane rasprave o svim tačkama dnevnog reda, data je pauza poslije koje će se poslanici izjasniti o svakoj od njih.