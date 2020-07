Građani Mostara su posljednji put 5. oktobra 2008. godine imali priliku izabrati svoje predstavnike u Gradskom vijeću Grada Mostara. Nakon 12 godina stekli su se zakonski uslovi da Centralna izborna komisija (CIK) može donijeti Odluku o raspisivanju i održavanju izbora za gradsko vijeće Grada Mostara, što je danas i učinila.

Prema riječima člana Centralne izborne komisije BiH Ahmeta Šantića, na današnjoj sjednici postojao je opšti konsenzus svih članova CIK-a da se odluka o raspisivanju i održavanju izbora treba donijeti.

“Bilo je pojedinih kolega koji su smatrali da možda sam datum održavanja nije prikladan, međutim, ako želimo komentarisati zašto je to 20.12., moram podsjetiti našu javnost i građane da je 18.07. ove godine Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona stupio na snagu. Primjena Zakona je obavezna za one na koje se on odnosi, pa tako i na CIK. Mi smo našoj odluci od 07.05., kada smo donosili Odluku o raspisivanju izbora za sve lokalne zajednice u BiH, u jednoj odredbi rekli kada se steknu uslovi za izbore u gradu Mostaru da će CIK donijeti odluku o raspisivanju i održavanju. Donošenjem zakona 18.07. stekli su se uslovi, CIK je donio odluku, znači dva uslova su ispunjena, a treći neophodni uslov da bi se izbori zaista mogli provesti je osiguranje neophodnih finansijskih sredstava”, kazao je Šantić u razgovoru za BHRT.