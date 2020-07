Zbog trenutne situacije izazvane pandemijom koronavirusa, ljudi su primorani na promjenu navika, običaja.. Tako su se na udaru našle i tradicionalne svadbe. S 200 do 300 gostiju morate suziti krug na svega 50 gostiju. Međutim, da taj dan ne prođe tek tako, opet su fotografije te koje će koliko-toliko podići te “male svadbe” na neki viši nivo.



Za naš portal ispovijest zadnja dva mjeseca s vjenčanja priča fotografski tim DOK, Džanan Kišmetović.



I jedna još bitna stvar koju zapažamo, kod manjih svadbi bude bolja i ljepša organizacija. Nema pristiska sa strane rodbine da nešto trebamo ovako ili onako. Mladenci su opušteni jer se neće morati 200 puta poljubiti i na silu se smiješiti.



Ako pogledate naše fotografije prije pandemije nećete primijetiti nikakvu razliku u odnosu ovih koje trenutno radimo u doba koronavirusa. Njihovo raspoloženje je tu, vjenčanica i odijelo su tu, lokacije u prirodi su kao i prije, neograničene. I to je već dosta da zabilježimo i spremimo još jednu ljubavnu priču.



Kad se sve ovo završi, i prođe ova teška situacija koja nas je pogodila, ljudi će nastaviti praviti velike tradicionalne svadbe. Ali znajte da ni ovo nije nikakvo odstupanje ili ne dao Bog pogrešno, sve je tu, samo u nekom manjem obimu. Svakako, svadba je samo formalnost, rutina, tu smo zbog dvoje ljudi koji se vole i koji su odlučili da nastave živjeti skupa. A kako će oni to organizirati, to je do njih. Samo eto što smo mi vidjeli kako je i na onim svadbama s 300, a i s onima od 50 gostiju, i nekako više dođu do izražaja ove manje i opuštenije svadbe.