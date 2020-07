Poslanici Predstavničkog doma PSBiH usvojili su Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Od 31 poslanika za ovaj izvještaj glasala su 23 poslanika, 8 je bilo protiv, bez suzdržanih. O izvještaju Komisije za usaglašavanje treba da se izjasni i Dom naroda državnog parlamenta.

Ovim su zastupnici Predstavničkog doma po drugi put podržali prijedlog državnog budžeta. Za tekst državnog budžeta sa šest amandmana HDZ-a glasalo su 23 zastupnika, dok je 8 bilo protiv.

Podsjetimo, Zajednička komisija za usaglašavanje teksta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu usaglasila je tekst Zakona o budžetu, koji su Predstavnički dom i Dom naroda usvojili sa različitim amandmanima.

Komisija je utvrdila tekst koji je usvojen u Domu naroda. Prema usaglašenom tekstu, budžet je u obliku kako ga je Predsjedništvu BiH, kao ovlaštenom predlagaču, dostavilo Vijeće ministara BiH.

Prema usvojenom dokumentu, ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2020. godini iznose 996.000.000 KM, koliko iznose i ukupni rashodi, a što je u odnosu na Budžet 2019. godine više za 30.000.000 KM ili tri posto. Servisiranje vanjskog duga iznosi 807.552.931 KM i manje je za 18,2 miliona KM ili dva posto u odnosu na prethodnu godinu.

Tekući izdaci planirani su u iznosu 868.345.000 KM i u odnosu na 2019. godinu manji su za 718.000 KM ili 0,1 posto.

Sredstva za saniranje ekonomskih šteta planirana su u ukupnom iznosu 41.927.000 KM kao nova stavka u Budžetu, od čega na direktnim transferima 14.747.000 KM i na tekućoj rezervi 27.180.000 KM.

Za održavanje lokalnih izbora u BiH, Budžetom su planirana sredstva od 4.227.000 KM.

Nakon što ga je usvojio Predstavnički dom, ostaje još da se o izvještaju Komisije za usaglašavanje izjasni i Dom naroda državnog parlamenta.

Poslanik Jasmin Emrić ( A-SDA) upitao je kako će se u BiH upravljati mograntskom krizom, kojom je najviše pogođen USK bez sredstava, jer ih nema u predloženom Budžetu, o kojem poslanici raspravljaju na sjednici Predstavničkog doma PSBiH.

Sjednica Predstavničkog doma Parlamenta BiH počela je u Sarajevu, a pred zastupnicima je jedna tačka dnevnog reda.

Poslanici će se izjašnjavati o izvještaju Zajedničke komisije oba doma Parlamenta BiH za usaglašavanje jedinstvenog teskta zakona o državnom budžetu, koja je održala sjednicu danas.

Članovi ove komisije su se uprkos oprečnim stavovima, usaglasili u vezi jedinstvenog teksta državnog budžeta.

Dakle, u budžet nije ugrađeni amandman koje je usvojio Predstavnički dom, a koji se odnosi na osiguranje sredstava za pomoć u rješavanju migrantske kriz (450.000 KM) , kojom je najviše pogođen Unsko-sanski kanton.

Također, dio budžeta nije ni izmjena teksta koju je usvojilo Predsjedništvo BiH, u dijelu koji se odnosi na Parlamentarnu skupštinu BiH – Kapitalni izdaci, gdje se predloženi iznos umanjuje za 754.000 KM.

Zastupnik Jasmin Emrić (A-SDA) ovom prilikom kazao je da je dugo razmišljao šta smisleno reći u ovoj besmislenoj situaciji.

Komisija je prihvatila amandmane Doma naroda, ali ne i Predstavničkog doma. Zar to nije apsurdna situacija. Razočaran sam amandmanima koji su prihvaćeni, usaglasili su budžet na štetu dvije krize. A to je kriza koja je nastala zbog koronavirusa, a druga je migrantska. Umanjene su sredstva za saniranje ekonomskih šteta koronavirusa i ta sredstva vraćaju se Skupštini za nabavku opreme. To je moguće samo u našem apsurdistanu. Da stvar bude još gora, u BiH veše od tri godine traje migrantska kriza, a ovaj Dom usvojio je amandman sa simboličnim iznosom od 450.000 KM za migrantsku krizu. Dok je Zajednička komisija taj iznos izbrisala, dakle nema ništa za migrantsku krizu.”, rekao je Emrić.