Zaposleni u ugostiteljstvu održali su danas protest ispred Vlade Kosova, simbolično bacivši ključeve od svojih lokala kako bi ukazali da su najugroženiji sektor zbog mjera uvedenih na sprečavanju širenja koronavirusa.

Sa protesta, koji je trajao desetak minuta u organizaciji Udruženja ugostitelja Kosova, upozoreno je da je ugostiteljstvo na ivici bankrota i da zbog ograničenog radnog vremena, mjera održavanja fizičke distance i nemogućnosti održavanja svadbi i proslava, rade samo sa oko 20 posto kapaciteta. Oni od Vlade zahtijevaju subvencije kako ne bi došlo do otpuštanja radnika ili potpunog zatvaranja lokala.

Predsjednik Udruženja ugostitelja Kosova Petrit Kllokoqi ponovio je da se od Vlade zahtijeva reprogramiranje kredirnih rata, olakšice za pristup finansijskim resursima, podrška za plate i zakup najmanje na tri mjeseca, privremeno smanjenje PDV-a na 8 posto, produženje radnog vremena, odlaganje prijavljivanja poreza za najmanje još tri mjeseca, podrška za struju, vodu i otpad, kao i podrška za nadoknadu oštećene robe.

Deturim Sahiti iz Udruženja ugostitelja Kosova u izjavi za AA kaže da je ugostiteljstvo već pet mjeseci od izbijanja epidemije najoštećeniji sektor zbog mjera i bez pomoći države.

“Samo na početku smo iz urgentnog paketa dobili po jednu platu za radnike, druga još nije isplaćena. Mi razumijemo državu da mora da uvede mjere zbog epidemije, ali barem da nam pomogne da ne bankrotiramo”, kaže Sahiti.

On naglašava da je ograničenje rada samo do 21 sat uveče jako štetno i da bi im mnogo značilo da mogu rade do ponoći.

“Vremensko ograničenje rada nije donijelo neki uspjeh, vidjeli smo da se brojevi (zaraženih) uopšte nisu smanjili, tako da tražimo da uz mjere koje važe preko dana radimo i uveče, jer ta tri sata su mnogo važna za naše biznise”, kaže Salihu.

U sektoru ugostiteljstva na Kosovu zaposleno je oko 30.000 radnika, što je oko 4.000 biznisa ili više od 10 posto kosovske ekonomije.