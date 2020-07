Bosanskohercegovački nogometni golman Asmir Begović najnoviji je član FIFPRO-ovog Globalnog savjeta igrača (Global Player’s Council), kako bi pomogao u podizanju glasa profesionalnih nogometaša u razgovorima s donosiocima odluka za igru, kao što su FIFA, UEFA, Evropska Unija i druge organizacije.

“Čast je biti dio ovog savjeta. Ovo je pravi način da se uključite i napravite najpozitivniji utjecaj u igri”, rekao je Begović, 33-godišnji golman iz AC Milana, na posudbi s engleskog Bournemoutha, tokom posebnog video intervjua s generalnim sekretarom FIFPRO-a Jonasom Baer-Hoffmannom.

Begović nadahnjuje na mnogo načina. Osniva fondaciju za poticanje djece u Bosni i Hercegovini i Engleskoj na bavljenje sportom i zdrav način života (www.asmirbegovicfoundation.com). Vodi akademiju kako bi pomogao djeci koja sanjaju o golmanu, saopćeno je iz Sindikata profesionalnih fudbalera BiH.

“Kad sam odrastao, divio sam se profesionalnim golmanima. Imao sam svoje heroje, ali nikad nisam imao kontakt s njima. Djeci puno znači da komuniciraju sa svojim herojima ili treniraju pod njihovim imenom, bilo da su to moje akademije ili kampovi”, naglasio je Begović.

I sam bivši izbjeglica, Begović je i ambasador za program Ujedinjenih naroda za izbjeglice. Kad je imao četiri godine, njegovi roditelji su napustili ratom razorenu BiH ka Njemačkoj. Šest godina kasnije morali su se ponovo preseliti, ovaj put u Kanadu.

“To razdoblje me prilično oblikovalo. Idete u Kanadu i započinjete novi život. Ne znate nikoga. Idete do dna i sve je u tome da ponovo proradite svoj put. To je nešto što vas ne samo ponižava, već je i takva motivacija da dam sve od sebe u životu i samo se trudim svakog dana naporno raditi jer nikad ne znate kada bi vam se stvari mogle opet oduzeti. Možda čak ni kroz vašu krivicu, ali zbog okolnosti”, naveo je Begović.

Svjestan je netolerancije prema izbjeglicama i mnogim drugim ljudima, nešto što također primjećuje na stadionima i nije voljan prihvatiti.

Begović podržava rad Sindikata profesionalnih fudbalera u Engleskoj i Sindikata profesionalnih fudbalera u njegovoj matičnoj zemlji, SPFBiH.

Bivši reprezentativac Australije i zamjenik Generalnog sekretara FIFPOR-a Simon Colosimo rekao je da Begović razumije poteškoće s kojima se igrači širom svijeta suočavaju.

“Radujemo se doprinosu Asmira u ovom Savjetu. Njegovo znanje o fudbalskom ekosistemu i iskustvo na elitnoj razini dati će nam dodatne smjernice kako bi adresirali na odgovarajuće adrese dobrobit fudbalera iz čitavog svijeta”, rekao je Colosimo.

Asmir Begović imenovan je u Globalni savjet igrača na prijedlog i inicijativu Sindikata profesionalnih fudbalera u BiH.