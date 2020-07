Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti stradalim građanima ispred Tunela Dobrinja – Butmir danas je obilježena 27. godišnjica od prokopavanja i puštanja u funkciju “Tunela spasa”.

S obzirom na potpunu blokadu grada i nedostatak materijalnih sredstava, civilna zaštita i pripadnici Armije Republike BiH tokom 1993. godine krenuli su u prokopavanje tunela, a njegov podzemni put, ispod aerodromske piste, povezao je Dobrinju i Butmir, dvije teritorije koje su bile pod kontrolom Armije RBiH.

Time su, kako svjedoci tog vremena kažu, ostvarena dva strateška cilja. Prvi je bio taj da je Sarajevo, koje je bilo pod potpunom opsadom agresorskih snaga, konačno moglo biti snabdjeveno namirnicama, robama i oružjem, a drugi da je osiguran prolazak jedinica iz opkoljenog grada ka Igmanu, koji je bio pod jakim napadima.

Nazim Mahmutović, jedan od organizatora kopanja tunela s butmirske strane, prisjetio se detalja koji su na kraju doveli do spajanja dvije strane tunela, ispod aerodromske piste.

Ističe da je jako ponosan što je bio jedan od onih koji su danonoćno kopali tunel, a, kako veli, bilo je najteže kada su došli ispod aerodromske piste, jer nisu imali tranšee. Naglašava da su morali žuriti kako bi osigurali da jedinice izađu iz Sarajeva i osujete pad Igmana.

“U to vrijeme nismo znali njegov značaj, toliko koliko se danas vidi šta je tunel donio. Pet do 12 on je probijen, vojne jedinice su izašle iz Sarajeva i spasile su pad Igmana. Ja sam zadovoljan i ponosan što je tunel tada probijen”, zaključio je Mahmutović.