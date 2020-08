Do sada je u Bosni i Hercegovini registrirano više od 11 tusuća i 800 zaraženih koronavirusom. Povećan je i dnevni broj smrtnih ishoda. O provođenju i učinkovitosti mjera, različite stavove imaju zdravstveni djelatnici i inspektori na terenu.

Treće pogoršanje epidemiološkog stanja u našoj zemlji donosi i povećan broj smrtnih slučajeva na dnevnoj osnovi. U proteklih tjedan dana, zabilježeno je i po 11 preminulih u jednom danu od posljedica korona virusa.

“Po meni je to alarmantno iz razloga što je za očekivati na ovako veliku bilancu novooboljelih i određenu smrtnost, ako se pribroji da je to negdje između 2-3%, to je enorman priljev i praktično dolazimo u situaciju da će bolnički kapaciteti biti popunjeni, odnosno u nekim bolničkim centrima već su sada dobro popunjeni ti kapaciteti”, kaže prof. dr. sc. Jurica Arapović sa Klinike za infektivne bolesti SKB Mostar.