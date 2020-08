Komemoracije povodom smrti federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salke Bukvarevića održane su danas u zgradi Parlamenta Federacije BiH u Sarajevu i u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. Ispraćaj, dženaza i ukop ministra Bukvarevića obavljeni su u haremu Džindić džamije u Tuzli.

U zgradi Parlamenta Federacije BiH u Sarajevu, u prisustvu dužnosnika, prijatelja i članova porodice, održana je jutros komemoracija povodom smrti federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salke Bukvarevića.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić oprostio se danas od Bukvarevića, koji je preminuo 29. jula na Klinici za plućne bolesti Podhrastovi Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Tom prilikom Novalić je naglasio da je “rahmetli Salko Bukvarević bio istinski sin Bosne i Hercegovine. Jedan od onih tihih, ali izuzetno vrijednih sinova naše države”.

“Skromnost i nenametljivost bile su, između ostalog, odraz njegovog dobrog vaspitanja. Bosna i Hercegovina bila mu je vrijedna kao i njegova poštena rudarska porodica, koja ga je odgojila u duhu pravih ljudskih vrijednosti. Oni koji su u najtežim vremenima za odbranu naše države bili rame uz rame sa Salkom svjedoče o njegovoj hrabrosti. Svoj patriotizam osim na ratištu, Salko je dokazivao u svemu što je radio do kraja svog života”, kazao je federalni premijer.

Foto: Fena/Almir Razić

Istakao je da je Bukvarević u godinama koje je proveo na čelu boračkog ministarstva uradio mnogo toga za dobrobit ove populacije, a samo on i oni koji su istinski pratili njegov rad znaju koliko je to bilo teško postići. I naravno znaju to borci i njihove porodice.

“Trudio se da svi u vlasti razumiju kako su upravo borci najzaslužniji što imamo državu Bosnu i Hercegovinu. Poseban osjećaj imao je za članove porodica šehida i poginulih boraca”, istakao je Novalić.

U Tuzli klanjana dženaza ministru Salki Bukvareviću

U haremu Džindijske džamije u Tuzli danas je klanjana dženaza-namaz Salki Bukvareviću, ministru za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata entiteta Federacije BiH, koji je preminuo prošle srijede u Klinici za plućne bolesti Podhrastovi u Sarajevu.

Dženaza-namaz predvodio je muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović, nakon kojeg su upriličeni dženaza i ukop ministra Bukvarevića.

Prije dženaza-namaaz u Bosanskom-kulturnom centru Tuzla, instituciji čiji je direktor svojevremeno bio Salko Bukvarević, održana je komemoracija.

O njegovom liku i djelu govorio je Avdo Subašić, predsjednik Udruženja boraca „Crni labudovi“, elitne jedinice Armije R BiH, čiji je pripadnik bio i Salko Bukvarević.

„Nestao je za sedam dana i mi, njegovi saborci, ne možemo se pomiriti sa tim da je preselio na bolji svijet. Šest posljednjih godina intenzivno smo radili na rješavanju pitanja boraca. Bio je dobra duša, uvijek veseo i raspoložen, susretljiv i osoba s kojom ste uvijek mogli razgovarati o bilo čemu. Uvijek je želio pomoći, nikada se nije izmicao od problema. Bio je pravi patriota koji je Bosnu i Hercegovinu volio i u duši nosio”, rekao je Subašić.

Predsjednik Koordinacije boračkih udruženja TK Fahrudin Hasanović govorio je o izvanrednoj saradnji sa Bukvarevićem u proteklim godinama.

“Sve je radio za dobrobit ljudi koji su odbranili i sačuvali BiH. Neka mu je rahmet duši i neka mu dragi Allah dž.š. podari ono što zaslužuje. Mi, borci, smatramo da on zaslužuje džennet”, rekao je Hasanović.

U knjizi žalosti koja je bila postavljena u BKC-u Tuzla ostale su zapisane riječi zahvalnosti za ministra Bukvarevića koji je preminuo u 53. godini usljed komplikacija sa infekcijom COVID-19.

Obje komemoracije su, zbog aktuelne epidemiološke situacije, održane uz maksimalno poštivanje preporuka i naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Salko Bukvarević je rođen 1967. godine u Kalesiji. Bio je vanredni profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli. Funkciju ministra za boračka pitanja obavljao je od 2015. godine.