Moraće se uvesti mnogo restriktivnije epidemiološke mjere, jer građani ne poštuju mjere, ne nose maske i to je najopasnije. Ako poštujemo mjere, možemo se izboriti sa problemom, kaže u razgovoru za Dnevnik 2 BHRT-a prof.dr. Sebija Izetbegović, generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

O eksploziji broja zaraženih u Kantonu Sarajevo, prof dr Sebija Izetbegović kaže da se ne poštuju epidemiološke mjere:

” Objašnjenje ne teba tražiti daleko. Dovoljno vam je da prođete gradom i vidite da građani uopšte ne poštuju mjere, ne nose maske. Čak i oni koji nise maske, ne nose ih uglavnom propisno i da se okupljaju u velikom broju bez poštovanja fizičke distance. To je najopasnije.

O postojanju još nekih kritičnih tački za širenje koronavirusa, kaže:

Pa naravno, ti koji se kreću gradom otići će kasnije kući da ili će, kao jučer, da obiđu svoje starije članove porodica pa će to što pokupe u svojim šetnjama donijeti kući. Dakle, nije bitno gdje se okupljate, opasnije je naravno u zatvorenim nego na otvorenim prostorima. Ali svakako je obavezno nošenje maski i poštivanje fizičke distance, ukoliko se radi o većem broju prisutnih.

O tome da li je neko zakazao u situaciji kada dnevno imamo više od stotinu zaraženih, prof. Izetbegović kaže:

Pa ne znam da li je neko zakazao, ali nešto vrlo nije uredu, to je sasvim očigledno. Dakle, imati toliko novozaraženih je previše. Ako poštujemo mjere, možemo se izboriti s problemom. To što se mjere ne poštuju imamo ovo što imamo,a to nije dobro.