Ceremonija posvećena sjećanju na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji “Oluja”, Srbija i Republika Srpska obilježavaju u Sremskoj Rači.

Na početku ceremonije obilježavanja Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj oružanoj akciji “Oluja”, na mostu na Sremskoj Rači sreli su se srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, te predsjednik RS Željka Cvijanović i premijer Srbije Ana Brnabić.

Dodik i Cvijanovićeva su krenuli od strane Republike Srpske, a Vučić i Brnabićeva od strane Srbije, tako da su se sreli na sredini mosta, a potom su se pozdravili sa patrijarhom srpskim Irinejem.

Na mostu na Rači parastos služi Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Prisustvuju parastosu državni zvaničnici RS i Srbije, kao i srpski član Predsjedništva BiH.

Na mostu u Sremskoj Rači pomen stradalima uz patrijarha služilo je i sveštenstvo SPC.

Obilježavanju Dana sjećanja prisustvuju predsjednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić, srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednica RS Željka Cvijanović.

Otkrivena je i spomen ploča, koja je postavljena kao spomen obilježje stradalim Srbima u “Oluji”. Ploču su zajedno otkrili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Na spomen-ploči, koja je prvo obilježje stradalim Srbima tokom “Oluje”, piše:

Nakon polaganja vijenaca, Dodik i Vučić odali su počast žrtvama minutom ćutanja, tokom kojeg su se čuo zvuk zvona za upokojene.

Osim vrha Srbije i Republike Srpske, obilježavanju kao predstavnici Srba u Hrvatskoj, prisustvuju djeca koja su prije 25 godina prešla u koloni u Srbiju, a onda su se, nakon nekoliko godina, u želji i čežnji za zavičajem, vratili i počeli da obnavljaju svoj život i život svog naroda u Hrvatskoj i sada tamo žive.

Zbog pandemije koronavirusa neće biti okupljanja građana kao prethodnih godina.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik je rekao da je Hrvatska akcijom “Oluja” pobila i istjerala Srbe, ali da Srbi neće nestati i da je osveta Srba što danas postoje.

On je naglasio da osveta Srba nije i neće biti smrt, nego je veća od toga.

“Naša osveta je veća od toga, naša osveta je život, naša osveta je sloboda, naša osveta je mir, a to je snaga veća od svakog zla. Naša osveta je i to što i danas postojimo i to što naš narod danas ima svoju slobodu u svojoj Republici Srpskoj i svojoj Republici Srbiji”, istakao je on.