Zdravstvenom sistemu koji je pred kolapsom nedostaje mnogo toga. Pogoršana epidemiološka slika u državi dodatno bi mogla biti zakomplikovana ako se ne nabave nove količine PCR testova. Pojedine ustanove već najavljuju da će smаnjiti broj komercijalnih testiranja.

“Za PCR testove dobio sam sinoć informaciju sa vrh , evo neću spominjati ime, nema rebalansa budžeta. Neće biti kupovine PCR testova sa centralnog nivoa, znači moraćemo ići iz tekućeg poslovanja opet na javnu objavu ili do dobijemo nešto od donacije ili UNDP-a ili WHO. Međutim, to nije riješenje čekati svaki put donaciju”, rekao je direktor UKC Tuzla Vahid Jusufović..

Ono što UKC Tuzla ima је preumorno osoblje. Ističe, sve što se dešava izgleda kao da neko želi da se sistem slomi. Naglašava, komentarisanja i polemisanja ima, ali suštinskog rada van zdravstvenih ustanova nema. Svakodnevna komunikacija je sa Мinistarstvom zdravlja kako nabaviti novi kontingent medicinske zaštitne opreme za sljedeća dva dana. Morate priznati da je to jako teško.

“Otrcana priča. Disciplinirano ponašanje i moći ćemo izdržati. Međutim, nema discipline, dodao je Jusufović.

Iz Federalnog ministarstva zdravstva tvrde da sa količinom testova problema nema. Podsjećaju da su laboratorije u Sarajevu, Mostaru i Tuzli, verifikovane od početka i prve humanitarne količine išle su u te laboratorije. Dodaju da se do kraja mjeseca očekuje i nabavka od 60 do 100 hiljada testova

GORAN ČERKEZ, federalni pomoćnik ministra za javno zdravstvo

“Sa narednom nabavkom ćemo izvršiti distribuciju u nove centre koji do sada nisu dobijali ništa. Međutim, ja ću vrlo jasno reći, to njih ni jednog trenutka nije sprječavalo da nabave i kupe testove. Mi imamo i kantonalne budžete, imam kantonalna ministarstva zdravlja, fondove”, kazao je Čerkez.

Iz Instituta za javno zdravstvo RS najavljuju smanjenja komercijalnih testiranja, da bi se zadovoljila testiranja po definiciji slučaja.

BRANISLAV ZELJKOVIĆ, direktor Instituta za javno zdravstvo RS

“Ograničimo dnevne kapacitete da ne ugrozimo osobe kojima je to neophodno, da se u skladu sa njihovom kliničkom slikom izvrši tetsiranje. Komercijalno testiranje se plaća za sve osobe, zato što to ne ide ni po definiciji po nomenklaturi Fonda zdtavstvenog osiguranja. To je usluga komercijalna u turističke svrhe”, objasnio je Zeljković.

PCR test predstavlja standard i, prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, najpouzdaniji test za prisustvo koronavirusa u organizmu u ranoj fazi bolesti.

Prof. dr. JASENSKO KARAMEHIĆ, imunolog

“Serološki test, on govori već o stanju bolesti, organizma, kretanju bolesti, terapije, preko određenih proteina, imunoglobulina. Da li se serološki test može raditi početkom bolesti? Ne. On će biti negativan. Tek treči, četvrti dan kada dođe do reakcije, kada je senzibilisan ogranizam”, istakao je Karamehić.

Profesor Karamehić napominje da naučnici za šest mjeseci nisu u dovoljnoj mjeri upoznali COVID 19, što je specifično, a samim tim se ne može znati koliko antitjela traju. Dodaje i to da će se znati uskoro jer imunologija je pobijedila sve pandemije.