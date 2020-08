Fudbalski klub Juventus imenovao je danas Andreu Pirla za novog trenera.

Legendarni italijanski fudbaler će na klupi šampiona Italije zamijeniti Mauricija Sarija koji je ranije danas dobio otkaz nakon eliminacije u osmini finala Lige šampiona.

Pirlo je sa klubom iz Torina potpisao ugovor do 30. juna 2022. godine.

Njemu će ovo biti prvi trenerski posao. On je prije samo devet dana promovisan kao trener mladog tima “stare dame”, koji se takmiči u Seriji C, ali je bez ijednog meča napredovao do klupe prvog tima.

Andrea Pirlo je u karijeri igrao za Brešu, Inter, Redjinu, Njujork siti, a najviše uspjeha imao je u Milanu i Juventusu, čiji je dres nosio od 2011. do 2015. godine.

Osvojio je šest titula u Seriji A i dve titule u Ligi šampiona.

Sa reprezentacijom Italije, za koju je nastupio 116 puta i postigao 13 golova, osvojio je Svjetsko prvenstvo 2006. godine.