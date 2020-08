Svjesni činjenice da će posljedice prouzročene pandemijom Covid-19 ostaviti traga na budućnost mladih, Ministarstvo civilnih poslova BiH povodom obilježavanja 12. augusta – Međunarodnog dana mladih, pozvalo je sve nivoe vlasti u BiH i mlade da zajednički ulože dodatni napor da Bosnu i Hercegovinu učine zemljom u kojoj će mladi ljudi ostajati, živjeti i raditi, razvijati se i napredovati i participirati u donošenju odluka i tako izbjeći njihov odlazak iz domovine.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1999. godine donijela Odluku da se 12. august obilježava kao Međunarodni dan mladih.

Međunarodni dan mladih nastoji podići svijest o pravnim ekonomskim, socijalnim, obrazovnim, kulturnim i svim ostalim pitanjima s kojima se susreću mladi ljudi širom svijeta.

“Mladi u Bosni i Hercegovini se susreću s mnogobrojnim problemima, što nažalost za posljedicu ima njihov odlazak iz naše domovine. Ti problemi se ogledaju u nemogućnosti zaposlenja, neusklađenosti obrazovnog sustava s tržištem rada, nesigurnim radnim mjestima i ono s čim se cijeli svijet suočava danas, a to je pandemija koronavirusa Covid-19”, saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Pandemija izazvana koronavirusom Covid-19 posebno ima utjecaj na mlade ljude koji su tek trebali napraviti prvi iskorak na tržište rada, one koji su bili u procesu traženja zaposlenja, mlade koji su planirali osnovati svoje porodice, one koji su zbog ekonomske situacije u kojim su se našle njihove obitelji bili prisiljeni da pronađu posao ili one koje se nalaze u obrazovnom sustavu koji je zbog novonastale situacije bio sveden na minimum, poručili su iz Ministarstva civilnih poslova BiH.