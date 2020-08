Stanje na cestama 15. 08. 2020. u 08 : 50 sati

Zbog pada sistema u Hrvatskoj, jutros je bio obustavljen saobraćaj preko graničnog prelaza Gradiška. Djelimično je otklonjen kvar na pa sada saobraćaju samo putnička vozila. Na GP Gradina je pojačana frekvencija vozila na izlazu iz BIH.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. I dalje na graničnim prelazima Hum i Metaljka nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je granični prelaz Deleuša od ranije zatvoren zbog radova.

Na magistralnom putu Ljubinje-Trebinje (na dionici od Ljubinja do skretanja za Ravno), svakim danom (osim nedjelje) od 08 do 14 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put Stolac-Berkovići-Bileća-Trebinje.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (Bjelajce) zbog sanacionih radova svakim danom (osim nedjelje) obustavlja se saobraćaj u vremenu od 08 do 16 sati.

Zbog održavanja brdske auto-trke na magistralnom putu Vlasenica-Han Pijesak, danas će u vremenu od 12 do 15 sati doći do obustave saobraćaja. Obustava će biti na snazi i sutra (16.08.) od 10:30 do 14 sati. Za vrijeme obustave saobraćaj će se preusmjeriti na alternativne pravce Vlasenica-Kladanj-Sarajevo i Vlasenica-Kladanj-Olovske Luke-Petrovići-Han Pijesak-Sokolac.

Na magistralnom putu Tuzla-Orašje na više lokacija se izvode sanacioni radovi zbog čega se saobraća usporeno ili obiaznicama. Radi se u Špionici, gdje je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na obilaznicu u neposrednoj blizini. Radovi su i u blizini petlje Šićki Brod, kao i u naselju Drenik, a na ovim lokacijama saobraća se jednom trakom.

Obustave saobraćaja su i u tunelima Vinac (Donji Vakuf-Jajce) i Jasen (Prozor-Jablanica). U funkciji su alternativni pravci.

Zbog radova na mostu u mjestu Reljevo (Jošanica-Rajlovac), kao i na mostu preko rijeke Drine u Goraždu (R-448), saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Radovi na sanaciji mostova u toku su i na putnim pravcima: Tarčin-Konjic (kod mjesta Zukići), Olovo-Semizovac (dva mosta preko Ljubine), kao i na petlji Blatuša, kod Zenice, a na tim lokacijama saobraća se usporeno.

Izdvajamo i ostale dionice gdje se izvode sanacioni radovi i gdje se saobraća usporeno: Jablanica-Mostar (Vrapčići), Brčko-Bijeljina, Livno-Kamensko, Podnovlje-Modriča, Grude-Posušje i Kiseljak-Busovača.

Zbog izvođenja asfalterskih radova sutra (16.08.) od 03 do 12 sati doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu Kiseljak-Busovača, na dionici Jehovac-Brestovsko. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcima Kiseljak-Visoko-Kaonik (autoput) i Kiseljak-Visoko-Kakanj-Kaonik (regionalni put).

Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja.