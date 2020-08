Nepovoljne vremenske prilike očekuju se u cijeloj Bosni i Hercegovini zbog čega je izdato žuto upozorenje.

Upozorenje zbog grmljavinskog nevremena izdato je za područja Foče, Mostara, Sarajeva, Tuzle, Bihaća, Livna i Višegrada, dok je za područje Banjaluke izdato i zbog povišenih temperatura. Upozorenje zbog visokih temperatura izdato je i za područja Trebinja i Prijedora.

Jutros je u Bosni pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. U centralnim i sjeveroistočnim područjima Bosne su zabilježeni pljuskovi i grmljavina, prognoza je meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHZMBiH).

Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Pljuskovi i grmljavina se očekuju poslije podne. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 34 stepena.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura oko 27 stepeni Celzijusa.

U nedjelju u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno vedro. U istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne je povremeno moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab u Bosni isotočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 stepena Celzijusa.

U ponedjeljak se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 29 do 35 stepeni.

U utorak u Bosni očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano, uz postepno naoblačenje tokom dana. Poslije podne i u večernjim satima u većem dijelu zemlje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34 stepena Celzijusa.

U srijedu u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini umjereno oblačno. Kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u većem dijelu Bosne, kao i na sjeveru Hercegovine. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33 stepena.