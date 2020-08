U današnje vrijeme kada se mali broj ljudi interesuje za očuvanje tradicije, postoje oni koji je svojim trudom i radom nastoje otrgnuti od zaborava.

Takav je i Hasan Keranović iz Cazina, strastveni zaljubljenik u krajiške običaje, kulturu i tradiciju koji se bavi sakupljanjem starih predmeta. On je nedavno otvorio “Bujrum kuću”.

Okružena zelenilom i prekrasnom prirodom, u selu Ponjevići kod Cazina se nalazi “Bujrum kuća”.

Vrata ove kuće je otvorio Hasan Keranović, čuvar bosanske tradicije koji je ovim putem htio da svojim sugrađanima, ali i svim drugim ljudima približi davna vremena.

HASAN KERANOVIĆ

“Nekako moj dedo rahmetli, mamin otac, je volio to.. Ja sam ga vukao za čakšire stalno. I tako je to krenulo od petog razreda pa sam sakupljao predmete od ćilima, stapa, prele – godine ulaganja truda, znoja, putovanja”.

Mnogo posjetitelja, ali i lokalnog stanovništva je posjetilo ovu kuću, čiji enterijer krase razni predmeti koji su stari i po nekoliko stotina godina, a bez kojih je život nekad bio nezamisliv. Put sakupljanja eksponata nimalo nije bio lak.

HASAN KERANOVIĆ

“Pa na smeću starih šerpi, suđa mene to nije sramota. Vidim ja tamo viri evo sad ću vam pokazati .. Eh ovo to je neko bacio u kontejner i ja sam to uzeo, a i ova korpa što je narodu veoma interesantna što su naše nane”.