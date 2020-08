“Naravno da Hrvatska nije nesigurna zemlja, ni po kojem spektru praćenja sigurnosti”, odgovorio je glasnogovorniku slovenske Vlade Jelku Kacinu na tvrdnje da je Hrvatska, zbog rasta broja novozaraženih nesigurna zemlja.

Ustvrdio je kako je činjenica da u RH raste broj zaraženih koronavirusom, ali i naglasio da je RH istovremeno i jedna od rijetkih zemalja koja u razdoblju pandemije “ima turizam”, dakle za srpanj i kolovoz brojke idu i do 70, 80 posto dolazaka u usporedbi s prošlom, rekordnom godinom.

“Dakle, to nema nijedna zemlja, povećano je kretanje ljudi, ljudi kad su na odmoru sigurno je da se i opuste, tako da nije neočekivano da nam brojevi rastu”, poručio je.

Božinović vjeruje kako je rezultat tog rasta boravak u noćnim klubovima, posebno u srednjoj Dalmaciji što, naglasio je, nije neočekivano.

“Međutim, i ti ljudi jako dobro znaju kako se osjećaju i kako im je dobro u RH i da se osjećaju sigurnima. E sad, da bi ih se nekako uvjerilo da se trebaju vratiti doma, i to čim prije, onda se možda malo podižu tenzije. Međutim, mi smo sigurni da će turizam nastaviti, da će ljudi dolaziti iz svih ovih zemalja koje su i sada na neki način počele pozivati svoje turiste da se vrate”, naglasio je.

Božinović je napomenuo da Hrvatska čak ni po slovenskim kriterijima nije ušla u tzv. “crvenu zonu”.

“Tamo gdje su turisti, osim u nekoliko županija u srednjoj Dalmaciji, situacija je epidemiološki dobra i što se tiče mjera one su propisivane sukladno situaciji”, rekao je.

Podsjetio je da je HZZO već u maju izradio cijeli niz preporuka vezano za turistički sektor, posebno za ugostiteljske objekte, a Nacionalni je preko inspekcija lokalnih stožera od lipnja krenuo u nadzor “edukativnog karaktera”. “No, očito se to popustilo, negdje više, negdje manje, vidite i sami kakva je situacija po županijama”, kazao je.

Ohrabrujućim je ocijenio da su čelnici lokalnih stožera počeli jasnije komunicirati, pogotovo u županijama koje bilježe veći broj zaraženih, te ukazivati na nepoštivanje mjera, “za koje zapravo oni najbolje mogu znati i na njih reagirati”.

Božinović je kao sigurno naveo je daljnje produženje zabrane rada noćnih klubova iza ponoći, s obzirom da su u najvećem broju novozaraženih mladi koji su boravili u noćnim klubovima, posebno u srednjoj Dalmaciji.

“Sigurno će se produljiti, vidjet ćemo ima li tu prostora za neke modifikacije jer se to sada pokušava zaobići kroz neke druge objekte, koji su zapravo jedini, ugostiteljski i barovi, da mogu raditi do iza ponoći. Onaj tko je odobrio nekome da radi i iza ponoći, jer ne spada u ovu kategoriju, bi to trebao vratiti na ponoć”, izjavio je Božinović.