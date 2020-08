Migrantska kriza u Unsko-sanskom kantonu ne jenjava. Vlasti već drugi dan provode mjere koje je donijela Operativna grupa za upravljanje migrantskom krizom.

Kažu da su bili prisiljeni na ovakve mjere zbog neodgovornosti nadležnih u Bosni i Hercegovini. Građani i dalje ogorčeni -svakodnevnim protestima traže rješenje. Provjerili smo kakve je reakcije izazvala odluka o zabrani ulaska migrantima u taj kanton, te kako se provodi na terenu.

Ovo je jedan od punktova na ulazima u Unsko-sanski kanton. Policija je ovdje 24 sata. Ovako izgleda kada neko od prevoznika pokuša da doveze migrante u ovaj kanton. Nakon što je policija evidentirala prevoznika, migranti su upućeni prema pravcu iz kojeg su došli.

ABDUL HALEK, migrant iz Maroka

Odluka o zabrani ulaska migranata na područje Unsko-sanskog kantona donesena je još prije 2 godine, međutim, u praksi nikada nije ozbiljno zaživjela. I tada su na ovim punktovima policijski službenici odvraćali migrante koji su alternativnim putevima pronalazili način da uđu u kanton.Sada su vlasti u Unsko-sanskom kantonu odlučne u namjeri da se migrantima onemogući ulazak. A situacija se svaki dan usložnjava. Danas je potvrđeno da se koronavirus širi među migrantima.

NERMINA ĆEMALOVIĆ, ministrica zdravstva USK

“Imamo tri pozitivina migranta plus dva kojima smo radili serologiju i bili su pozitivni tako da i njih smatramo pozitivine. Sad cemo im raditi PCR,tako da možemo slobodno reći da imamo 5 pozitivinih migranata na Covid-19.

Svi su oni iz “Bire” i bit će smješteni u izolatorij kantonalne bolnice. Međutim,problem bi mogao nastati ako se virus pojavi kod migranata koji su van kampova i koji nemaju nikakvu zdravstvenu zaštitu. Situacija sa migrantima je najteža u Velikoj Kladuši

Sinoć je došlo do još jedne u nizu masovne tuče između migranata u “Miralu”. Situacija je danas pod kontrolom. Građani ovog grada se već danima okupljaju na ulicama. Kažu da su izgubili povjerenje u sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini.

ENVER MUNJAKOVIĆ, jedan od organizatora protesta

“Mi ćemo sačekati još jedan izvjesni period, dat ćemo organima i službama koje su dužne da brinu brigu o ovom problemu da pokrenu stvari sa mrtve tačke jer su do sada spavali. Ukoliko se to ne desi, naravno da ćemo biti prisiljeni da poduzmemo neke radikalnije poteze, stavove i dešavanja.”

Novonastala situacija, koja je prouzrokovana odlukama kantonalne vlasti,dovela je do međusobnog prepucavanja članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik kaže da neće poštivati odluke Unsko-sanskog kantona, te da će nastaviti organizovano dovoziti migrante na entitetsku liniju, što je danas potvrdila i predsjednica Republike Srpske. Komšić kaže da će migranti ostati u Republici Srpskoj dok god se vojska ne pošalje na granicu sa Srbijom. Oglasio se i Šefik Džaferović.

ŠEFIK DŽAFEROVIĆ, predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine

“Nedopustivo je vlasti RS bez odluke državnih organa vrše prihvat i prevoz migranata sa područja tog entiteta u druge dijelove države. Ja ihpozivam da to odmah prestanu jer to može dovesti do raznih komplikacija.”