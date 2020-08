Broj migranata u Bosanskoj Otoci na međuentitetskoj liniji i dalje se povećava. I danas je došlo do blokade magistralne ceste, koja je trajala više od sat vremena. Migranata u Bosanskoj Otoci na takozvanoj “ničijoj zemlji” sve je više, ali za sada rješenje niko ne nudi.

Trenutno se na samom ulazu u USK nalazi oko 200 migranata, i oni su tu oko sedmicu dana otkako je Operativna grupa za praćenje priliva migranata donijela odluku da nema ulaska migranata na područje ovog kantona. Danas su migranti, baš kao i jučer, izrazili svoje nezadovoljstvo . Blokirali su ovu saobraćajnicu i saobraćaj držali u blokadi oko sat vremena. Potom su se razišli i sada je situacija mirna i nema nikakvih incidenata.

O tome šta je Bosanska Krupa poduzela i kakvo je mišljenje građana, načelnik Bosanske Krupe kaže da ovo nije nikakva novost za njih i jer je ovo područje Bosanska Otoka, Bosanska Krupa, Bihać tranzit za migrante već neke tri godine.

“Mi smo na to navikli, da imamo veliki priliv migranata. To su prije bile manje grupe, od 2, 3 10 ljudi koji su išli prugom od Bosanske Otoke prema Bihaću.. Međutim, sada imamo situaciju da na jednom mjestu imamo 100 nekad 200, 250 migranata, i to unosi nespokoj među stanovništvom koje živi u blizini. Da vam kažem-nije isto kad su dva, i kad je 120, 220 ljudi . Ja sam na redovnoj vezi s gospodinom Ružnićem i kada se prvi put desila blokada magistralnog puta, tražio sam od njega da se pojačaju policijske snage, što je premijer odmah i učinio. Poslana je jedna jedinica iz Bužima, poslana je specijalna jedinica iz USK. I, da kažem da se malo sigurnije osjećamo. Mislim da ovo nije rješenje i mislim da je ovo možda čak i zvono za uzbunu, da se nešto konkretno mora poduzeti i da svi oni koji vode ove procese moraju ozbiljno shvatiti ovo. Jer, vidjeli ste šta se desilo u Velikoj Kladuši . Takav scenario nije neizbježan ni ovdje, u Bosanskoj Otoci, Bosanskoj Krupi. Ljudi su se već uskomešali i može doći do organiziranja i do nekih stvari koje se ne bi trebale desiti”.