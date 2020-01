Godinu 2019. u Bosni i Hercegovini pojeli su političari svojim međusobnim neslaganjima, nadmudrivanjima, opstrukcijama, koje su u konačnici prouzrokovale trinaestomjesečni nerad, blokadu i stagnaciju BiH na svim poljima.

Bahata vlast bez obraza – slika je trenutačne Bosne i Hercegovine koja i takva gaji iluzije o euroatlantskim integracijama. I upravo zbog nerada institucija najveće posljedice trpe građani.

BAKIR IZETBEGOVIĆ, predsjednik SDA

A one štete koje su svojim neradom, blokadama, uslovljavanjima, političari nanijeli građanima Bosne i Hercegovine, nemjerljive su. Skoro godinu dana čekali smo na formiranje vlasti. Do tog čina sastanci su konstatno vođeni, uglavnom bez dogovora, ali s optimizmom. Neki su pokušavali spasiti obraz, neki pak stranačke interese, a dio njih je davao rokove bez pokrića. Pojedini su čak i prijetili da neće u koaliciju. A onda je uslijedila diplomatska ofanziva na Predsjedništvo, čime su stvari pokrenute s mrtve tačke – odblokiran je proces formrianja državne vlasti.

BAKIR IZETBEGOVIĆ, predsjednik SDA

DRAGAN ČOVIĆ, predsjednik HDZ-a BiH

MILORAD DODIK, predsjednik SNSD-a

“Nama, srpskom narodu, pripada predsjedavajući i tri minsitra u Savjetu ministara i mi to hoćemo. Ne zanima me Bakir Izetebgović, niti bilo ko, to je naše pravo. Ako nam ne date to pravo, nećemo ni da se znojimo u Parlamentu, a ni u Predsjedništvu”, izjavio je Dodik.