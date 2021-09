Legendarna švedska pop grupa ABBA vratila se, prvi put u gotovo 40 godina, na listu Top 10 singlova u Velikoj Britaniji sa numerom sa njihovog novog albuma “Voyage”.

Singl “Don’t Shut Me Down”, direktno je ušao na deveto mjesto britanske liste. Ta pjesma je druga najviše skidana pjesma u nedjelji i u strimingu je preuzeta 2,3 miliona puta, navelo je tijelo zaduženo za sastavljanje top lista.

To je prvi singl grupe ABBA na britanskoj Top 10 listi od numere “One of Us” iz januara 1982. godine. To je, takođe, dvadeseti singl grupe koji se našao na britanskoj Top 10 listi.

Drugi singl sa novog albuma “I Still Have Faith in You” je stigao na 14. mjesto.

Dva singla su sa albuma “Voyage”, prvog studijskog albuma grupe ABBA od albuma “The Visitors” iz 1981. godine.

Grupa je objavila da izdaje dugoočekivani novi album, prošle nedjelje u Londonu. Novi album zvanično izlazi 5. novembra. Bend je najavio i turneju, ali virtuelnu sa hologramima članova.

ABBA je bila aktivna od 1972. do 1982. godine. Pored Bjorn Ulveus (Ulvaeus) i Beni Anderson (Benny Andersson), bend su činili Ani-Frid Lingstad (Anni-Frid Lyngstad) i Agneta Faltskog (Agnetha).

ABBA je sa pjesmom “Waterloo” 1974. godine pobijedila na Evroviziji, a pamte je i po hitovima poput “Dancing Queen”, “SOS”, “Mamma Mia”, “Money, Money, Money” i “Take A Chance On Me”.