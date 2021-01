“Prema mojim i procjenama drugih volontera, u ovom trenutku u Sarajevu sigurno ima preko hiljadu ljudi koji su u potrebi”, kazala je za BHT1 uživo aktivistkinja i novinarka portala Analiziraj.ba Nidžara Ahmetašević, koja se već dugo bavi problemom ljudi u pokretu.

U videu možete pogledati cijeli intervju

Prema njenim riječima, veliki broj njih spava vani, u napuštenim objektima, ispod mostova ili u nekim vrlo skromnim, često nezagrijanim prostorijama, u stanovima koje iznajmljuju za ogroman novac, a za koji danima moraju stajati i prositi na ulici.

Komentarišući rad nadležnih, kada se o ovoj problematici radi, ona kaže kako je posebno šokantno neznanje koji ispoljavaju oni najodgovorniji.

“Ono što je meni najstrašnije u svemu ovome je to što primjećujem neznanje i ne-želju da bilo šta znaju o poslu, ti ljudi koji bi trebali snositi odgovornost u ovoj državi za ova pitanja, ali i za bilo koja druga”, navodi naša sagovornica i dodaje:

“Kroz ovo sam vidjela, slušala sam ljude koji rade u Uredu za strance ili Ministarstvu sigurnosti koji koriste termin “nelegalni migranti” – to ne poznaje nijedan zakon u svijetu. Slušala sam ih kako govore neistinite informacije o tome kako ovi ljudi nisu registrovani, kako im se mora ograničiti sloboda kretanja, o tome kako nemaju ova ili ona prava. Gledala sam kako im uskraćuju pravo na pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Svaki dan sam u kontaktu sa porodicama čija djeca ne idu u školu, iako im je to zakonom garantovano, ali ono što je šokantno je, ne da ne postoji volja, nego ovi ljudi koji rade u institucijama najčešće nisu upoznati ni sa jednim od zakona po kojem trebaju da postupaju, ne poznaju međunarodne konvencije niti su voljni da zaista realno spoznaju situaciju, ne samo u jednom dijelu državice Bosne i Hercegovine, nego globalno”, kaže Ahmetašević, navodeći primjer jednog kantonalnog premijera koji govori da su migranti samo u BiH i nigdje drugo i to samo ispred njegove kuće.