Iranski vrhovni lider Ali Khamenei osudio je ubistvo glavnog nuklearnog naučnika te pozvao na poduzimanje koraka protiv počinilaca.

Khamenei je u subotu kazao kako sve relevantne institucije u Iranu moraju “ozbiljno uvrstiti dva krucijalna pitanja u svoju agendu”, a komentar je uslijedio nakon što je u petak ubijen naučnik Mohsen Fakhrizadeh.

“Prvo, istražiti ovaj zločin i čvrsto procesuirati počinioce i one koji su im to naredili. Drugo, nastaviti naučni i tehnološki rad ubijenog na svim poljima na kojima je Fakhrizadeh bio aktivan”, rekao je on.