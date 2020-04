Nakon što je Vlada Federacije Bosne i Hecegovine dala saglasnost Abraham grupi o zakupu mostarskog Aluminija, očitovali su se i dioničari ovog preduzeća. Iz Abraham grupacije je poručeno kako će sa partnerima ubrzo započeti primjenu strateškog plana u cilju početka rada Aluminija u zadanom roku.

Ugovor o poslovnoj saradnji je potpisan i njime je predviđeno da će se u roku od godinu dana na posao vratiti više od 230 radnika. Za početak će novi poslodavac primiti 80 radnika, i to u roku 60 dana od potpisa ugovora.

Svi ranije sporni detalji ponuđenog ugovora poput povlaštene cijene električne energije i carinske olakšice, nisu bili predmet zahtjeva Abraham grupe. Ponovno pokretanje proizvodnje planirano je u etapama, a s radom će prvo početi ljevaonica.

Pokretanje Aluminija prokomentarisao je i predsjedavajući Doma naroda rlamentarne skupštine BiH Dragan Čović, inače predsjednik HDZ-a BiH, ispred čijih su se prostorija radnici svojevremeno okupljali i tražili pojašnjenja o prekidu rada Aluminija.

“Imali smo ogromno nadmudrivanje u Vladi Federacije BiH, da budem iskren, da li da to prođe, da li da čekamo prolazak koronavirusa. Ja sam insistirao da se to mora završiti. To znači da ćemo oko ljeta imati 200 novih ljudi”, kaže Dragan Čović, predsjedavajući Doma naroda PSBiH (HDZ BiH).