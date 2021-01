Amar Beganović (21) najmlađi je kapiten u stogodišnjoj historiji Fudbalskog kluba Sloboda iz Tuzle koji je u kontinuitetu od dvije sezone nosio vrpcu oko lijeve ruke. Prošao je sve selekcije matičnog kluba, ali i reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Bio je pionirski, kadetski, juniorski i mladi reprezentativac BiH.

Već 15 godina je dio ”crveno-crne” porodice. Profesionalni ugovor je potpisao 4. marta 2017. godine, a zaigrao dva dana kasnije u izuzetno bitnoj utakmici sa Metallegheom na stadionu ”Tušanj”.

“Od te utakmice sam prvotimac. Standardni sam postao kod trenera Zlatana Nalića, a svoj prvi gol postigao u utakmici sa GOŠK-om. Ujedno to mi je i najdraža utakmica u dresu Slobode. Ostaje žal što u jednoj utakmici nismo pobijedili ‘Želju’ kada sam dobio crveni karton, ali svakako da mi je svaki nastup u dresu Slobode posebno emotivan. To je moj klub, tu sam odrastao na nekih 150 metara od stadiona, sa šest godina sam počeo trenirati kod Gordana Džafića i sve me veže za ‘Tušanj’. Sa Slobodom imam ugovor do juna 2022. godine”, ističe Beganović.