O medaljama je uvijek teško pričati. Tu se nikad ne zna. Za medalje treba da se poklope sve kockice, tako da ne razmišljam o tome i želim da zadržim osjećaj, napreduje, spuštam vrijeme, kazao je naš najbolji atletičar nakon drugog mjesta na Svjetskog atletskom dvoranskom mitingu u Madridu. Amela će danas u posjetu primiti i ambasadorica naše zemlje u Španiji Danka Savić.

Pitali smo ga o očekivanju na Evropskom prvenstvu u dvorani, medalja ili priprema za sezonu na otvorenom ili pomjeranje vlastitih granica?

Samopouzdanje sam dobio poslije moje trke od prošle sedmice gdje sam istračao 1:36:45, ali sam se osjećao fantastično, kazao je Amel.

Držao sam se nekako sve vrijeme pozadi ali sam završio jako dobro. Osjećaj poslije te predzadnje trke mi je ulio samopouzdanje, znao sam da je to too. To je osjećaj koji meni daje posebne znakove. Zaista sam u Madrid došao sa velikim samopouzdanjem, došao sam da popravim rekord Bosne i hercegovine, što je i rekord Balkana, i jedan od najboljih rezultata u Evropi ove godine. Zaista sam presretan jer nisam ljubitelj dvorane. Ne odgovara mi i pravim veliku razliku između trke u dvorani i trke na otvorenom i ovo je veliki usphe za mene.