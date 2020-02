Na sjednici Nadzornog odbora društva Aluminij d.d. Mostar danas, 11. veljače 2020. godine, dužnosti je razriješen dosadašnji direktor (jedini član uprave) Dražen Pandža, a na istoj sjednici za vršitelja dužnosti direktora (jedinog člana uprave) Društva imenovan je Ante Rezić iz Mostara.

Ante Rezić, rođen 1956. godine u Mostaru, diplomirao je i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Do 1996. godine radi u Elektrotehničkom institutu u Zagrebu, gdje se bavi znanstveno istraživačkim radom. Godine 1996. godine dolazi u Aluminij d.d. Mostar gdje je i sada.

Također, od 1996. godine je vanjski suradnik na sadašnjem Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike.

Ante Rezić, radnik je sa bogatim iskustvom u tom Aluminiju d.d. Mostar i to na funkcijama od Glavnog tehnologa za elektro-uređaje, predstavnika Uprave za sustave upravljanja do direktora Sektora energetike, informatike i sustava upravljanja, sa kojeg mjesta je imenovan na dužnost vršitelja dužnosti direktora Aluminija d.d. Mostar i to na period od 3 (tri) mjeseca.