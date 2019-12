Stanje na cestama 21. 12. 2019. u 08 : 24 sati

U većem dijelu BiH saobraća se po pretežno suhom i mjestimično vlažnom kolovozu.

Na širem području Bosanskog Petrovca, Ključa, Sarajeva, Jablanice, Livna, Tomislavgrada, Glamoča i Bosanskog Grahova iz BIHAMK-a upozoravaju na povremene jake udare vjetra. Povećana je opasnost od odrona, pa apeluju na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno.

Polusatne obustave saobraćaja, uz 15 minutno propuštanje vozila, aktuelne su do 16 sati, na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka kod mjesta Zdaljevac, a do 15 sati i kroz tunel Skela na magistralnom putu Donji Vakuf-Jajce.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 05 do 21 sat. U vremenu od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je u vremenu od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Sporije zbog radova saobraća se i na magistralnim putevima: Ključ-Bosanski Petrovac (Lanište), Sarajevo-Trnovo (u mjestu Krupac), Srebrenik-Orašje (u tunelu Ormanica) i Doljani-Metković (između graničnih prelaza).

Pojačan je promet vozila i duga su zadržavanja na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Kostajnica, Gradiška, Brod, Gradina i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.