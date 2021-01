Damir Arnaut, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, govorio je u emisiji BHT1 uživo o odnosu pozicije i opozicije u našoj zemlji, o svojoj inicijativi o zamjeni imena ulica, škola i drugih javnih površina koje nose nazive po fašističkim zvaničnicima i njihovim saradnicima, o radu Privremene istražne komisije za utvrđivanje stanja u pravosuđu…

Na pitanje da li opozicija i pozicija u BiH na neki način “igraju igru da zabave publiku”, Arnaut ističe kako je odgovornost na svakom zvaničniku da svojim radom to – ili pokuša to opovrgnuti, ili da ostavi građanima da sami procijene.

Arnaut navodi kako Brisel postavlja uslove vladajućim strukturama i, što je normalno, ne može komunicirati na formalnom osnovu sa opozicijom.

Govoreći o odnosu Brisela prema BiH i međunarodne zajednice uopšte, Arnaut kaže da je njima, prevashodno, na prvom mjestu da očuvaju stabilnost u našoj zemlji.

Arnaut kaže da su rezultati već vidljivi te kao primjer navodi slučaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH koji je pružio apsolutnu podršku tadašnjem predsjedniku Milanu Tegeltiji, kada je pokušao zabraniti sudijama i tužiocima da sarađuju sa Privremenom istražnom komisijom za pravosuđe.

Međutim, ocjenjuje Arnaut, nakon što su suočeni s međunarodnim pritiskom, došlo je do drugačijeg razmišljanja u pravosudnim strukturama.

Damir Arnaut i Naša stranka podnijeli su inicijativu kojom se od općina i gradova širom BiH traži da ulice, škole i druge javne površine koje nose nazive po nacističkim i fašističkim zvaničnicima i njihovim saradnicima zamijene sa imenima osoba iz BiH koje su priznate kao Pravednici.

Arnaut kaže da je sretan jer je za razliku od brojnih drugih inicijativa, ova prošla “glat”.

“Ja sam zaista ohrabren i zahvaljujem svim svojim kolegama koje su podržale ovu inicijativu u Predstavničkom domu jer, za razliku od puno stvari koje prođu sa nekom ‘tankom većinom’, ovdje smo imali glat prolaz. Samo pet poslanika Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) je glasalo protiv, a ostali su bili ZA ili suzdržani. HDZ je na Ustavnopravnoj komisiji tražio da se to odnosi na sve totalitarne režime, međutim ja sam jasno podcrtao da je fašizam najmračniji period čovječanstva i ne može se porediti ni sa čim, to su vrijednosti oko kojih nema rasprave”.

Arnaut ističe da je sada na potezu lokalni nivo. Podsjeća na Konvenciju o lokalnoj samopuravi, te pojašnjava kako se ne može sa državnog nivoa mijenjati ime neke ulice.

“Državni parlament je dao vrlo jasne smjernice, upute svim općinama i gradovima u BiH da ima da zamijene te trgove, ulice, škole koje su nazvane po fašistima, da ih zamijene sa imenima pravednika među narodima u BiH je 49 takvih osoba, koje su riskirajući vlastite živote spasili ljude od sigurne smrti u holokaustu”, rekao je Arnaut i naglasio da u BiH nema mjesta za Juru Francetića, Dražu Mihailovića, SS oficira Sulejmana Pačariza, da je to velika sramota za cijelu zemlju i da je vrijeme da se to promijeni”.

Po njegovim riječima, od izuzetne je važnosti to što su inicijativu podržale stranke koje čine vlast na cijeloj teritoriji BiH. Smatra da će sada biti puno teže da se ova inicijativa ne sprovede jer je stav Parlamenta BiH o tom pitanju jasan.

Arnaut je, između ostaloga, govorio o radu Privremene istražne komisije za utvrđivanje stanja u pravosuđu na čijem je čelu.

Komisija je kostituisana u maju i od tada su, kako je naveo, održali 22 sjednice.

Kao najvažniji rezultat njihovog dosadašnjeg rada, Arnaut ističe to što je, kako kaže, razbijen “mit nedodirljivosti” bivšeg predsjednika VSTV-a BiH.

“Niko od nas nije došao s predubjeđenjem da su određeni ljudi krivi ili pravi, nego sa činjenicom da su mnoge stvari u pravosuđu pogrešne koja je zanosvana na međunarodnim izvještajima. Kad smo počeli ljude saslušavati, dobili smo jasniju sliku koji su to problemi i prioriteti, kockice su se počele slagati… Najbitniji rezultat do sada je možda to što je postojao ‘mit nedodirljivosti’ bivšeg predsjednika VSTV-a BiH, koji je odmah na početku rada Komisije zaprijetio sudijama i tužiocima da će snositi konsekvence ako budu sarađivali… Kad je on zauzeo taj stav, cijeli VSTV ga je podržao. Ali, mi smo nastavili raditi. Razbio se mit o njegovoj nedodirljivosti, posebno kada je međunarodna zajednica zdušno stala iza nas. Onda su članovi VSTV-a vidjeli da on nije toliko moćan i taj mit se razbio”.