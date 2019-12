“Jasno da su SNSD, HDZ i SDA podijelili resore i u tom smislu ne očekujem neki pretjerani napredak u Bosni i Hercegovini u idućem periodu”, kaže u intervjuu “Jedan” zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Damir Arnaut.

“Sa zadnje sjednice Vijeća ministara gospodin Bevanda (Vjekoslav Bevanda, ministar finansija u Vijeću ministara) skinuo je imenovanje Perice Stanića za novi mandat za direktora SIPA-e, koji je predložio ministar Mektić. Da budem potpuno otvoren, kadrovi HDZ-a u Vijeću ministara djeluju kao neka ekspozitura gospodina Dodika, dok on ne postavi svoje kadrove u Vijeću ministara, tako da je taj Bevandin potez nešto što je iskoordinirano sa gospodinom Dodikom, a ja sam nadasve ubijeđen da bilo kakav dogovor oko direktora SIPA-e (Državna agencija za istrage i zaštitu) sa SDA uključuje neminovno i poziciju na čelu OSA-e (Obavještajno-sigurnosna agencija) i onda ono što je jako bitno za gospodina Dodika je RAK (Regulatorna agencija za komunikacije), s obzirom na neke kazne koje je RTRS dobio od RAK-a u proteklom periodu. Ubijeđen sam da je to sve već dogovoreno samo što javnost još uvijek ne zna kako i na koji način”, kaže Arnaut.

Arnaut i dalje vjeruje da Savez za bolju budućnosti (SBB) treba ostati izvan koalicije sa SDA, HDZ-om i SNSD-om jer je, tvrdi, SDA davanjem “kontrolnog paketa” ovim strankama u Domu naroda državnog Parlamenta, uništila bilo kakvu mogućnost da se nešto napravi u nekoj koaliciji na državnom nivou.

Damir Arnaut nije želio komentirati zašto je SBB podržao Zorana Tegeliju (SNSD) za mandatara za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH kao osobu koja je pravomoćno osuđena za zloupotrebu položaja, uz objašnjenje da je na sjednici Predsjedništva SBB-a glasao protiv.

Na pitanje da li je doživio neprijatnosti zbog suprotstavljenih stavova većini u SBB-u, Arnaut je odgovorio: “Pa hajde ovako da kažem. Ne mogu reći da sam doživio bilo kakve prijatnosti”.

Zastupnik SBB-a u Zastupničkom domu državnog parlamenta Damir Arnaut kaže da ostaje fokusiran na posao pisanja zakona i inicijativa i postavljanja poslaničkih pitanja u državnom parlamentu, ali i na promoviranju uspjeha Vlade Kantona Sarajevo.

“Ono što definitivno mogu obećati vašim gledaocima i građanima je da ću nastaviti biti izuzetno aktivan oko promovisanja svih uspjeha Vlade Kantona Sarajevo i ono što mi je posebno drago, na šta sam posebno ponosan, to je da ja o tome govorim već godinu dana, a da je afirmacija svih tih stavova došla kroz kontrinuiranu potporu međunardone zajednice, poglavito Velike Britanije i SAD-a i što je kulminiralo govorom gospodina Palmera u Kongresu SAD-a. Da ne bude zabune, ja ne mislim da je do toga došlo zato što sam ja zagovarao Vladu KS od samog početka nego to samo dokazuje da sam od samog početka bio potpuno u pravu, tako da ću nastaviti biti u pravu”, zaključuje Arnaut.