Mladi 18-godišnji Španjolac Karlos Alkaraz pobjednik je ATP turnira u Umagu nakon što je u finalu nakon svega sat i 20 minuta igre pobijedio 35-godišnjeg Francuza Ričarda Gaskea sa 6-2, 6-2.

🇪🇸 Carlos Alcaraz 🇪🇸



The 18-year-old defeats Gasquet 6-2, 6-2 in Umag & becomes the youngest ATP Tour champion since 2008!



🎥: @TennisTV | @alcarazcarlos03