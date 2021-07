Australijska plivačica Ariarne Titmus osvojila je danas zlatnu medalju u trci na 400 metara slobodnim stilom na Olimpijskim igrama u Tokiju.Titmus je pobedila rezultatom 3:56,69 minuta. Ona je u samoj završnici uspela da pretekne Amerikanku Kejti Ledecki, koja je vodila tokom većeg dijela trke.

